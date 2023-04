Karol G anunció que su gira se llamará Mañana será bonito

Karol G anunció que su gira de conciertos se llamará Mañana será bonito. Foto: @karolg

Carolina Vasco (I)

Karol G anunció a sus seguidores que volverá a los escenarios con su gira de conciertos denominada Mañana será bonito. Arrancará el 11 de agosto del 2023 en Las Vegas. Prometió un repertorio con clásicos y nuevos temas.

Gira de conciertos

La colombiana indicó que será una experiencia inolvidable para sus seguidores. Recorrerá varias ciudades de América Latina como México, Colombia, Argentina y Brasil. Karol G reveló que esta gira será muy especial para ella, ya que representa la culminación de varios años de trabajo y esfuerzo.

Amor por la música

Mañana será bonito será una oportunidad para la artista de compartir su música con sus fans y para mostrar su evolución como artista y su conexión con su cultura.

En su cuenta de Instagram, Karol G escribió: "yo sé que había dicho que no... pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes No me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad".

La producción del espectáculo promete ser espectacular, con un escenario impresionante y efectos visuales impresionantes. La banda que acompaña a la compositora en sus conciertos ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer un sonido auténtico y vibrante, que refleje la esencia de la música latina.

Repertorio

Además de sus éxitos más conocidos, como Tusa, Bichota y Ay, Dios mío, Karol G prometió incluir algunas sorpresas en su lista de canciones, nunca antes interpretadas en vivo.

La artista también anunció que está trabajando en nuevas colaboraciones con otros artistas, lo que significa que es posible que los fans puedan disfrutar de algunos duetos emocionantes durante la gira.

