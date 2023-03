¿Karol G tiene un nuevo novio?

Existen indicadores de que Karol G y el cantante Feid mantienen una relación amorosa. Foto: @karolg

Carolina Vasco

Hace varios meses los medios de comunicación especulan sobre una relación amorosa entre Karol G y Feid. Sin embargo, parece que es una realidad.

En el disco 'Mañana será bonito', la compositora colombiana sacó una canción titulada Tus gafitas. Ese accesorios, precisamente, es un elemento característico en la imagen del rapero Feid.

Tus gafitas

Esta canción al parecer la cantante colombiana se la dedica a Feid. Esto es lo que dice en su letra:

"Te pienso cada una de mis noches,

solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver.

Dejaste tus gafitas en mi coche,

Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ven"

"Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar,

es obvio que me gustas y no lo puedo esconder.

Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás

No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer..."

Bailan juntos

En redes sociales circula un video del último concierto de 'La Bichota' en Puerto Rico. Ahí se aprecia que Feid se subió al escenario para bailar junto a ella. El cantante le dijo: "Usted lo baila más chimba conmigo". Entre los dos hay un movimiento de caderas y caricias un poco comprometedoras.

Por esta razón, en redes sociales los 'fans' empezaron a manifestar que la química y conexión que demuestran es porque tienen un noviazgo.

Feid

Salomón Villada, conocido artísticamente como Feid, es un cantante, compositor y productor musical. Nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con artistas como J Balvin, Manuel Turizo, Sebastián Yatra, Nacho, Maluna, entre otros.

Su primera relación con la música la tuvo por insistencia de sus padres. Esto, debido a que tenía que acompañar a su hermana a los cursos de extensión musical en la Universidad de Antoquia.

Actualmente, vive en Miami, Estados Unidos.

