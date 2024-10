Karol G confirmó oficialmente su nuevo sencillo. El anuncio lo hizo el pasado domingo 13 de octubre de 2024. A través de sus redes sociales, la cantante colombiana compartió videos y fotos del detrás de cámaras, así como un adelanto de la canción.

Karol G alista un sencillo con toque iraní

Karol G no especificó la fecha y hora exactas del lanzamiento, pero reveló la portada del tema. En esta imagen, Sevdaliza aparece recostada en lo que parece ser una cama, mirando a los ojos a Karol G, quien se encuentra de pie.

Esta representación visual generó expectativa entre los seguidores de ambas artistas.

El tema estará disponible próximamente y los fanáticos ya pueden preguardar la canción en su plataforma musical preferida.

¿Quién es Zevdaliza?

Zevdaliza es cantautora y productora iraní. Ella -precisamente- anticipó el lanzamiento de No me cansaré a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, mencionó: “Nuevo single No me cansaré feat.”. Añadió que la canción saldrá este mes de octubre, aunque no reveló la fecha exacta.

El mensaje de Zevdaliza también incluyó un video donde se escucha un fragmento de la letra: “No me cansaré, no me cansaré, tengo todo lo que quiero”.

Karol G también compartió imágenes del proceso de producción del sencillo, lo que ha mantenido viva la curiosidad sobre el lanzamiento.