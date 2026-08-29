El cantante Kalimba revela que lleva casi un año casado y presenta a su esposa

El exintegrante de OV7 habló sobre su matrimonio en secreto.

En una revelación que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, Kalimba dio a conocer que dejó la soltería hace casi un año.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el cantante mexicano confirmó que contrajo matrimonio en septiembre de 2025 con una mujer llamada Penélope, manteniendo la noticia totalmente alejada de las cámaras y los reflectores durante meses.

La música como el nexo de su historia de amor

El intérprete relató que conocía a Penélope desde hacía tiempo por sus trayectorias musicales, pero la chispa se encendió cuando la contactó para componer canciones juntos.

Ese reencuentro profesional derivó en una profunda conexión espiritual y personal que culminó en una cena romántica donde le entregó el anillo de compromiso, convencidos de dar el siguiente paso.

Kalimba sorprende al revelar que lleva casi un año casado y presentar a su esposa.

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Las razones detrás del secreto

El artista de 44 años, explicó que la decisión de mantener la boda en reserva respondió a un deseo mutuo de resguardar el inicio de esta etapa de manera privada.

Kalimba detalló que ambos vivieron un proceso espiritual íntimo y enfocado en la oración, prefiriendo consolidar la relación en un entorno seguro antes de hacer pública su nueva vida como casados.

Proyectos acústicos y su vigencia musical

De acuerdo con El Heraldo, en paralelo a este anuncio personal, el exintegrante de OV7 continúa activo en los escenarios con su gira Íntimo Tour Deluxe.

En este proyecto, el cantante apuesta por un formato acústico acompañado únicamente por dos guitarras y un teclado, repasando emblemáticos éxitos de su carrera solista como No me quiero enamorar, Duele y Se te olvidó.

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