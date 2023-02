Protagonista de ‘El Juego del calamar 2’ revela detalles del lanzamiento

Diario El Tiempo Colombia

La famosa producción coreana ‘El juego del calamar’, que se encuentra dentro del catálogo de Netflix, ha sido una de las series más famosas de la plataforma de 'streaming': fue un éxito rotundo en 2021 y dejó a los fanáticos ansiosos por una segunda parte.

Desde que la serie se estrenó, hace casi dos años, son muchos los espectadores que han estado pendientes de los detalles de la segunda entrega. Esa información finalmente llegó de la mano del actor Lee Jung-jae, quien aseguró, de acuerdo con el blog Allkpop, que el inicio del rodaje está programado para el verano.

Han sido estas declaraciones las que han dado luz verde a los fanáticos para que, desde ya, se vayan haciendo una idea de cuánto tiempo tendrán que esperar para la llegada de esta nueva entrega del gran éxito internacional.

Según contó Lee para el blog citado anteriormente, la serie se comenzará a filmar en el verano de 2023. Este proceso durará unos 10 meses o incluso más. “También trabajamos en la primera temporada durante unos 10 meses, pero eso fue con los retrasos causados por el covid-19. Pero como la segunda temporada será de mayor envergadura, probablemente tardaremos más en terminarla”, aseguró el actor.

Además, entregó algunos adelantos de lo que podría pasar en esta segunda temporada: "Como vimos en el final de la primera temporada, la trama de la segunda irá sobre la venganza y el que controló el funcionamiento de los juegos en la temporada 1 fue Lee Byung Hun, por lo que parece que nosotros dos seremos las figuras centrales de esta historia”.

Por otro lado, el actor también habló sobre su compañero Lee Byung Hun y aseguró que, por primera vez, trabajará en realidad cerca de él -pues que en la temporada pasada no tuvieron tanta importancia juntos en la serie-. No obstante, cabe mencionar que ya habían trabajado en un drama llamado ‘White Nights 3.98’, en el que no tuvieron escenas juntos.

Teniendo en cuenta el proceso de posproducción, todo indica que no habrá segunda temporada de ‘El juego del Calamar’ para este 2023, puesto que estaría "llegando hasta la segunda mitad del 2024”, contó Lee Jung- Jae.

