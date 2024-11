El legendario cantante Jon Bon Jovi y el reconocido artista cubano-estadounidense Pitbull sorprendieron a sus seguidores con una inesperada colaboración.

La amistad entre Bon Jovi y Pitbull comenzó en 2017, cuando se conocieron en el Salón de la Fama de los Compositores.

Desde entonces, ambos han compartido escenario en varias ocasiones, incluida una memorable actuación en el Hollywood Bowl este verano.

El 14 de noviembre lanzarán Now or Never, un remix del icónico tema It’s My Life de Bon Jovi. El anuncio se hizo público el pasado lunes a través de un comunicado de prensa.

La nueva versión de la canción conserva su poderoso coro y el mensaje inspirador que la hizo un himno generacional desde su lanzamiento en 2000.

El remix, sin embargo, incluye el inconfundible estilo de Pitbull, quien aporta sus rimas motivacionales y su toque enérgico que caracteriza su música.

El lanzamiento del sencillo se acompañará de un vibrante video musical que documenta una histórica presentación en el Jones Beach Theater, en Nueva York.

En ese evento, Jon Bon Jovi sorprendió a Pitbull al unirse a él en el escenario para interpretar It’s My Life en vivo por primera vez.

El video destaca la química entre los dos artistas, quienes demostraron tener una conexión única, combinando la energía del rock con el dinamismo del pop y el reggaetón.

El remix Now or Never ya está disponible para preventa y promete ser un éxito tanto para los fanáticos de Bon Jovi como para los seguidores de Pitbull.