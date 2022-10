Joan Manuel Serrat: ‘Siempre me he sentido libre para opinar’

Joan Manuel Serrat ofrecerá su último concierto en el Ecuador el sábado 29 de octubre de 2022. Foto: Facebook del artista

El cantautor español Joan Manuel Serrat ofrecerá su último concierto en el Ecuador el sábado 29 de octubre de 2022 en el coliseo Rumiñahui en Quito, que formará parte de su última gira para despedirse de la música.

Habla sobre los que significa el país para su carrera y sus razones para alejarse de los escenarios.

Los ecuatorianos lo han cantado, llorado y seguro lo extrañarán. ¿Qué significa Ecuador en su carrera? Es un lugar de encuentro. He podido descubrir un país maravilloso. Nunca fue sencillamente un lugar de paso, sino un lugar de estadía.

Ecuador tiene un corazón muy rebelde y romántico, por eso se enamoró de su música, pero ahora nuevos estilos de están llegando, ¿cómo puede perdurar su música en el tiempo? Lo ignoro. La voluntad de la gente, la gente escoge lo que quiere escuchar.

Y hace bien. Se lo ha relacionado mucho con pensamientos políticos, ¿qué piensa del mundo el Serrat que se aleja ahora de los escenarios? Hacen bien en relacionarme. No creo que puedan relacionarme con más de las cosas que he podido opinar y siempre me he sentido libre para opinar y para tomar partido con independencia de lo que otros pudieran pensar.

Benito Juárez, un padre de la patria mexicana, siempre expresó algo muy claro en ese sentido que es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Veo al mundo con el interés de alguien que se siente partícipe de lo que ocurre y después lo veo con grandes desafíos por delante respecto a problemas que van más allá de una cuestión sencillamente de situación política.

¿Qué problemas tenemos? El cambio climático nos hace realmente tener que reformar una respuesta a una defensa de la vida y la salud de la madre Tierra.

El problema que hemos tenido con la pandemia de covid-19 ha sido algo realmente importante para que tomemos conciencia de en qué mundo nos estamos moviendo; y de qué manera la interacción entre los países, las gentes y los pensamientos han de estar muy atentas.

¿Cómo evalúa estas casi seis décadas de carrera musical? Con satisfacción por haber podido hacer lo que he amado, hacer música, haberla tenido con quien compartir, haberla podido disfrutar.

Con satisfacción de una complicidad muy grande con la gente y de poder haber tenido un oficio que me ha permitido viajar por el mundo, conocer, descubrir y compartir quizás como no me hubiera permitido otra profesión.

¿Cuál es la razón de su despedida? Hay un momento en la vida en que se tiene que tomar estas decisiones y es mejor tomarla yo a que la tomen por mí. Es mejor tomarla en un momento que me encuentro muy bien con mi música, tengo la compañía y el cariño de la gente y tengo la salud suficiente.

