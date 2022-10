Estos serán los premios económicos si Aucas llega a la final de la LigaPro

Los jugadores del Aucas festejaron en Milagro, después de ganar al Barcelona el 16 de octubre. Foto: Twitter @Aucas45

Redacción Bendito Fútbol

El equipo de Sociedad Deportiva Aucas este domingo 23 de octubre de 2022 busca el puesto de finalista en la LigaPro, sin embargo, ya se habla de los posibles premios si llegase a la final.

De concretarse su calificación a la final del campeonato nacional, el cuadro oriental podrá recibir casi USD 5 millones divididos desde tres sectores diferentes. Eso sin contar los regalos de auspiciantes y patrocinadores.



LigaPro

El campeonato nacional reparte premios deportivos y económicos. Entre los deportivos están los cupos a los torneos internacionales y en cuanto a dinero, LigaPro no establece montos exactos.



Aunque no se menciona alguna retribución económica para el subcampeón, el torneo da un bono que bordea USD 200 000 al campeón, por lo cual Aucas y Barcelona SC estarán peleando no solo por el título sino por el dinero.



Copa Libertadores

Aucas ya clasificó a la Copa Libertadores, pero tendrá que esperar a que fase clasifica, ya que si llega a la final obtendrá un cupo directo a la Fase de Grupos, mientras que, si no lo hace, iría a la Fase 2 del certamen.



Si se toman en cuenta los premios de la temporada 2022, si Aucas clasifica a la final de LigaPro se adjudicará USD 3 millones por llegar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.



En caso de no lograrlo solo recibirá USD 500 000.



Regalos de Conmebol

Desde este 2022, con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, la Conmebol junto con las Asociaciones Miembro, entregarán premios monetarios.



Cada país tendrá a su disposición USD 1 millón para repartirlo hasta en un máximo de dos premios para sus campeones, con la condición de que el torneo otorgue a los equipos campeones la clasificación directa a la Fase de Grupos de la Libertadores.



En otros países, como Colombia, Uruguay o Paraguay, donde se celebran dos torneos al año, cada equipo campeón recibió USD 500 000, sin embargo, como en Ecuador solo existe un campeón, LigaPro aún no comunicado como repartirá este premio.



Existe la posibilidad que el que gane la final de LigaPro se lleve toda la bonificación económica o que cada ganador de las etapas obtenga un pedazo del premio.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: