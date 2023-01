Jeremy Renner regresa a casa tras permanecer hospitalizado por accidente

La estrella de Marvel Jeremy Renner dejó el hospital. Así lo anunció a través de un mensaje publicado en Twitter.

Renner sufrió un grave accidente el día de Año Nuevo cuando fue aplastado por una máquina quitanieves mientras limpiaba un ingreso cercano a su casa.

El actor respondió una publicación de ‘Mayor of Kingstown’, el lunes 16 de enero, con un mensaje en el que señala: “Fuera de mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏