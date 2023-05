Jennifer López contó que Ben Affleck es bromista y un buen papá

Jennifer López comentó detalles sobre su actual esposo. Foto: @jlo

Carolina Vasco (I)

Jennifer López contó detalles de su relación con Ben Affleck como anécdotas sobre los atuendos que ella utiliza o el rol que el actor cumple como padre de familia. Lo hizo en el show de Kelly Ripa y Ryan Seacrest“.

”Ben me hace algunas bromas y me dice cosas como ¿dónde está el resto de la blusa? o cosas así y yo le respondo que no hay más”, indicó Jennifer López.

Actitudes paternales

Durante la entrevista, la también actriz resaltó las habilidades paternales del actor de 50 años. “Es un padre excelente. Él está presente y eso es todo lo que puedo pedir. Es un padre presente, amoroso, que se preocupa y está ahí todos los días por sus hijos".

JLo también dio a conocer la forma en cómo su actual esposo aprendió sobre paternidad. “Trata de estar informado de varios temas y puedes darte cuenta que cuando nacieron sus hijos leyó todos los libros y todo lo que posiblemente habría que saber sobre niños, además lo pone en práctica”.

Diferencia en estatura

Los conductores del programa preguntaron a la cantante cómo arreglan ante las cámaras la diferencia de estatura. Esto debido a que Ben Affleck mide alrededor de 1,93 metros y la cantante 1,64 metros. López respondió: “me acomodo un paso detrás de él para poder tomarnos de las manos y posar para las cámaras”.

Matrimonio

Después de su ruptura con el Alex Rodríguez, a fines del 2020, Jennifer López retomó su relación con el actor estadounidense Ben Affleck. Fue así que el 17 de julio del 2022 contrajeron matrimonio en una ceremonia en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.​

