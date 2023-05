Ben Affleck usa el traje de Batman en nuevas imágenes de 'Flash'

El actor Ben Affleck, quien da vida a Batman en la próxima película 'Flash', emociona a los seguidores con las nuevas imágenes promocionales de la cinta.

DC publicó nuevos carteles sobre la esperada cinta y en ellos tienen protagonismo el propio Flash, Batman y Supergirl. Aparecen en primer plano con sus trajes de superhéroes.

Los personajes de Barry Allen y Flash son interpretados por Ezra Miller, Supergirl cuenta con la actuación de Sasha Calle, mientras que Batman es protagonizado por Ben Affleck, pero también por Michael Keaton.

Their time is now. THE FLASH - only in theaters June 16. #TheFlashMovie pic.twitter.com/CWOiQGtWuQ