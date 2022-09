La relación de Jennifer Aniston con su madre le produjo baja autoestima

La actriz confesó la difícil crianza que tuvo por la presión que recibió en su niñez. Foto: EFE

Muchos actores eligen sus proyectos pensando en su prestigio, siguiendo sus deseos de trabajar bajo las órdenes de un director determinado o por el interés de interpretar un rol con el que tanto han soñado.

También están los que ven la posibilidad de interpretar un personaje como una suerte de ejercicio catártico que podría permitirles sanar alguna herida de su vida personal: esa parece ser la principal motivación por la que Jennifer Aniston aceptó protagonizar 'Dumplin', en 2018.

Una cinta que trató sobre la presión que recibía una adolescente por su madre, una antigua supermodelo reconocida, que quería implantar el mismo rol de vida en su hija. Un drama que, al parecer, estuvo muy presente en la vida de la intérprete de ‘Friends’ en su niñez.

“Una de las razones por las que realmente me encantó este proyecto es porque la relación entre esta madre y esta hija me resultó muy similar a la que mantuvimos mi madre y yo", comentó al periodico The Sunday Telegraph, en 2018.

"Ella era modelo y todo lo relacionado con su aspecto físico y el aspecto que yo tenía era un problema", agregó.

Esto hizo que la actriz, de 53 años, adquiriera algunos problemas de autoestima y personalidad durante su niñez y entrada su adolescencia, pues la presión que le ejercía Nancy Down, su madre, para alcanzar la fama, la hizo ingresar en un problema de dislexia no detectado por los médicos en aquel entonces.

"No fui la niña modelo que ella había esperado, y eso fue algo que realmente me marcó; esta pequeña niña solo quería ser vista y quería ser amada por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que, en realidad, no eran importantes", mencionó.

Las rencillas entre ambas se dispararon cuando Down publicó el libro, ‘From Mother and Daughter to Friends: A Memoir’ en 1999, en el cual contó algunos de los secretos más íntimos de Aniston para ganar fama y dinero.

Desde entonces estuvieron alejadas hasta que en 2015, un año antes de la muerte de la exmodelo, se reconciliaron y mantuvieron una amistad respetuosa; no obstante, en una entrevista para la revista People, al siguiente año del deceso, la artista comentó lo mal que se sentía en su niñez.

"Ella fue muy crítica conmigo. Debido a que era modelo, ella era hermosa, impresionante, y yo nunca lo fui", concluyó.