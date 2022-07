Hijos de Chris Hemsworth aparecerán en ‘Thor: Love and Thunder’

El mundo se prepara para recibir la nueva película de Marvel, ‘Thor: Love and Thunder’. La saga del dios asgardiano, que tiene como principal protagonista al actor Chris Hemsworth, podrá ser vista a la semana del 4 de julio en todas las salas de cine.

El personaje no salía en acción desde que se le vio por última vez en la película ‘The Avengers: Endgame’, rodeado por sus compañeros de batalla y cuidadores del universo, como ‘ane Foster (Natalie Portman), Valkiria (Tessa Thompson) y Korg (con voz de Waititi).

Ahora bien, en esta última entrega Chris Hemsworth también estará acompañado de sus hijos, Christian e India, quienes tomarán papeles fundamentales en la trama.

"…Taika had his children in there. Christian Bale had his. Natalie had…her kids as well. That's my daughter…as well. She plays the character of Love…"



