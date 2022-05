Ex Garibaldi Ricardo Crespo declarado culpable por abuso sexual

Redacción Elcomercio.com

Ricardo Crespo declarado culpable por abuso sexual menor de edad. El ex Garibaldi es sentenciado a 19 años de prisión, según dio a conocer la firma de abogados Ramírez, Penilla Rubio Cuadra Abogados. Así lo informaron los medios de comunicación mexicanos este martes 10 de mayo de 2022.

De acuerdo al comunicado de prensa, presentado por el programa ‘De primera mano’, los abogados de la menor afectada informaron que un juez del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México sentenció al actor y cantante el pasado 3 de mayo.

En el documento se reserva la identidad de la menor bajo las iniciales de V. C. R. y se expone que Crespo fue “encontrado culpable del delito de abuso sexual agraviado, cometido de manera continuada en agravio a su hija desde los 5 y hasta los 14 años”.

Los abogados Olivia Rubio y Sergio Ramírez manifestaron que esperan que V. C. R. y su familia puedan recuperar una vida plena tras el fallo de la justicia.

El caso de abuso sexual de Ricardo Crespo contra su hija

Ricardo Crespo, de 46 años, fue arrestado e ingresado a prisión el 13 de febrero de 2021 en México tras ser acusado por su exesposa de abuso sexual en contra de la hija de ambos. La demanda fue presentada en el mes de diciembre de 2020.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron días después del arresto que Crespo “indujo por varios años a una persona menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico”.

Además, se le acusó ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México de forzar a su hija a actos sexuales como tocar partes íntimas del cuerpo, argumentando que estos eran juegos entre padre e hija.

Hija de Ricardo Crespo habla del abuso que sufrió

En septiembre de 2021, la hija del actor habló del abuso sexual que vivió y el momento en el que decidió denunciar a su padre, en un video que compartió en su cuenta de Instagram

“Este video es difícil, pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá, esto fue de los 5 hasta los 14 años. Octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y mi hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto”, comienza la joven.

A raíz de lo vivido, la joven declaró que atraviesa problemas psicológicos: “Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, expresó.

¿Quién es Ricardo Crespo?

Ricardo Crespo formó parte de la última generación del grupo Garibaldi junto a famosos como Paty Manterola y Sergio Mayer.

En cuanto a su trabajo como actor, participó en producciones de series y telenovelas como ‘El dragón’, ‘Por amar sin ley’, ‘Un poquito tuyo’, ‘Antes muerta que Lichita’, ‘Súbete a mi moto’ y ‘Control Z’.