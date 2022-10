Eminem cumple 50 años lleno de premios

Eminem llegó a protagonizar un filme inspirado en su vida, '8 Miles'. Foto: EFE

Responsable de popularizar el hip hop y el rap como los géneros musicales más escuchados a nivel mundial, Eminem celebró este lunes su 50 cumpleaños de manera discreta a pesar de ser uno de los grandes iconos de la música estadounidense.

El rapero (nacido en Misuri en 1972) tan solo compartió en Instagram una fotografía subida por el sello que él mismo fundó, Shady Records, junto al verso "hasta el día que caiga, nunca dirás que no los estoy matando" ("Till the day that I drop you'll never say that I'm not killing 'em"), que acumuló más de 1 millón de me gusta en apenas 4 horas.

Y es que en los últimos años Eminem se ha dejado ver en contadas ocasiones, todo lo contrario, a su omnipresencia a finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando llegó a batir récords de ventas como los casi 2 millones de copias que despachó con su tercer disco 'The Marshall Mathers' (2001) en una semana o los 27 millones de su continuación 'The Eminem Show' (2002) en solo un año.

Prueba de su huella en la cultura pop estadounidense son sus dos últimas apariciones públicas: los premios Oscar de 2020, en los que elevó aún más el estatus de clásico de su canción Lose Yourself, banda sonora del filme '8 Mile', y el último intermedio del Super Bowl, dedicado a las leyendas del rap estadounidense.

Esa participación en el evento deportivo más visto de la televisión estadounidense, arropado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blidge, ayudó a borrar del todo la eterna acusación de que se aprovechó de su condición de hombre blanco para alcanzar una popularidad de masas imposible para otros artistas negros en el mundo del rap.

De hecho, él mismo llegó a reconocer en uno de sus temas con más carga política, White America, que "si hubiera sido negro no habría vendido ni la mitad".

Aun así, la mitad sería el sueño de muchos: La revista Billboard, que en 2010 lo encumbró como artista de la década, estima sus ventas en más de 220 millones de copias, con 5 sencillos que alcanzaron el top 1 de las listas de éxitos de manera consecutiva y 10 álbumes que debutaron también en lo más alto.

Llegó incluso a protagonizar un filme inspirado en su vida, '8 Miles' (2002), cuya canción titular, Lose Yourself, fue utilizada por la campaña de Joe Biden más de 20 años después de su estreno.

En sus estanterías, Eminem puede colocar 15 premios Grammy, ocho American Music Awards, un Oscar, un Emmy y el sello de pertenencia al Salón de la Fama del Rock And Roll.

Sin embargo, galardones y números a parte, la trayectoria de Eminem (cuyo nombre original es Marshall Bruce Mathers III) demuestra las luces y sombras del éxito más vertiginoso.

Tras una década frenética en la que se convirtió en la voz de la clase baja estadounidense, el rapero tuvo que parar en seco su carrera para tratar su adicción a los calmantes. Alcanzó su punto crítico en 2007, cuando fue hospitalizado por una sobredosis de metadona que lo dejó en muerte cerebral durante unas horas.

Ya recuperado, en 2010 lanzó 'Recovery', su sexto álbum de estudio con el que inauguró una nueva etapa en la que ha colaborado con los artistas que estaban definiendo esa nueva década, como Rihanna y Ed Sheran.

Desde un papel más discreto y disfrutando de su condición de icono, Eminem entró en 2020 con su último álbum de estudio 'Music to Be Murdered By' y un recopilatorio 'Curtain Call 2', lanzado en 2022.