Ed Sheeran dio un concierto en la calle en Inglaterra

El cantante británico Ed Sheeran nació en Halifax pero creció en Ipswich, Reino Unido. En esa ciudad sorpendió a las personas con un concierto en plena calle.

Sheeran es uno de los cantantes más reconocidos del mundo. És es el único artista que ha alcanzado los cien millones de seguidores en Spotify, lo que lo convierte en el más popular de la plataforma.

El intérprete de Shape of you se mantiene ocupado y en giras mundiales. Por esta razón, los transeúntes de una calle de Ipswich, al sur de Inglaterra, se sorprendieron al verlo aparecer de la nada.

​​“He tocado en tantos espectáculos aquí y tengo tanto amor por este lugar…Estoy tan feliz de estar de vuelta aquí”, expresó ante la multitud.

Según reportes de medios locales como ‘Ipswich Star’, el británico se habría presentado con una guitarra acústica que acababa de comprar en una tienda cercana.

Just #EdSheeran casually performing in #Ipswich today. Literally sprinted out of work 😂 pic.twitter.com/MBZZjdXQVM