El ‘playlist’ del ecuatoriano es solo música urbana. Lo es -al menos- según la plataforma Spotify y su Top 50: Ecuador. En los primeros 10 lugares hay creaciones de Karol G, Feid, Kapo y Shakira.

Aunque hay música de varios intérpretes, las canciones de Feid son las preferidas. El artista urbano colombiano domina el Top 10 con tres casilleros: Luna, Se me olvida, Sorry 4 that much.

¿Quién es Feid?

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, nació en Medellín, Colombia. Emergió como una de las figuras más destacadas en la escena del reguetón y la música urbana.

Comenzó su carrera como compositor, colaborando con artistas de renombre y ganándose un lugar en la industria musical.

Con éxitos como Porfa y Feliz Cumpleaños, Feid consolidó su fama, llevando su música a escenarios internacionales y acumulando reconocimientos en premios de la música latina.

La canción favorita de los ecuatorianos, según el Top 50: Ecuador de Spotify, es Mírame, interpretado por Blessd, Ovy On The Drums.

En el segundo casillero se ubica Si antes te hubiera conocido, de Karol G, seguido de ¿Qué vas hacer hoy?, de Omar Courtz, De La Rose.

Ahora, es el turno de Feid, que con Luna se apropió del cuarto casillero. Después está Se me olvida, de Feid, ATL Jacob; Soltera-W Soundo 01, de W Sound, Blessd, Ovy On The Drums, y de UWAIE, de Kapo.

Shakira está en el octavo puesto con Soltera, mientras que Feid reaparece con Sorry 4 that mucho. Finalmente, Lady Gaga y Bruno Mars cierran el Top 10 con el tema Die with a smile.