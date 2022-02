Doctor Strange alimenta nuevas teorías sobre el multiverso

Fernando Criollo. (I)

Los nuevos avances de la película ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ han vuelto a despertar la curiosidad del fandom marvelita, Tras el estreno del tráiler en el Super Bowl del 13 de febrero, en Internet ya circulan teorías sobre personajes y realidades paralelas.

Después de 14 años y más de una veintena de películas, Marvel adopta una nueva estrategia para mantener a flote el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) introduciendo la teoría de realidades alternas conocidas como multiverso, que dispara las posibilidades narrativas al infinito.

La idea del multiverso se ha ido desarrollando en series como ‘Loki’ y ‘Wanda Vision’, así como las producciones animadas ‘What if…’ y ‘Spider-Man into the Spider Verse’ y su potencial narrativo pudo sentirse con fuerza en ‘Spider-Man: No Way Home’, que reunió a tres generaciones del superhéroe arácnido en una sola película.

En esta cinta, Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch, jugó un papel importante y en las escenas poscréditos se pudo ver un avance de lo que será la secuela de ‘Doctor Strange’ (2016).

La nueva película lleva por título ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’ y aunque aún no se conocen más detalles de la trama, el tráiler parece arrojar pistas sobre los personajes que acompañarán al ‘Hechicero Supremo’ en esta nueva aventura.

De momento, el video promocional deja ver que Doctor Strange tendrá que rendir cuentas por haber profanado la realidad al intentar ayudar a Peter Parker. El adelanto confirma la presencia de Wanda (Elizabeth Olsen), America Chávez (Xochitl Gomez) y Wong (Benedict Wong).

También hay figuras que están del todo claras, sobre todo una que sugiere que deberían “contarle la verdad” a Strange y cuyo perfil y voz han sido comparados con los de Patrick Stewart que ha interpretado a Charles Xavier, el mentor y líder de los X-Men. Aún no se sabe el papel que tendrá en la película, pero el nombre del actor ya consta en los créditos preliminares de la película en el portal imdb.

En redes sociales, los fanáticos han compartido sus teorías sobre la identidad de algunos personajes que no se dejan ver del todo en el video. Algunos nombres apuntan a Reed Richards, el líder de los 4 Fantásticos, o Deadpool, el irreverente mercenario.

Por su parte, Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool ha negado su participación en la película ‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’. “Realmente no estoy en la película”, dijo el actor en declaraciones para Variety.

Una vez más, Marvel vuelve a dejar a los fans llenos de intrigas que serán despejadas el día del estreno, previsto para el próximo 5 de mayo.