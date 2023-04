¿Qué hicieron Clara Chía y Piqué tras la partida de Shakira?

Clara Chía y Gerard Piqué viajaron a Andorra para presenciar un partido de fútbol. Foto: Instagram Gerard Piqué.

Otro revuelo mediático gira en torno a la salida de Shakira de Barcelona y su llegada a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha. Esto, porque Clara Chía y Gerard Piqué empezaron una nueva etapa en su relación.

Viaje a Andorra

Clara Chía y Gerard viajaron a Andorra, acompañados por los padres del jugador. Se los vio asistiendo al partido entre el Málaga y Fútbol Club Andorra​, según el portal eonline.com.

La Vanguardia apuntó que: "Piqué no ha esperado mucho para demostrar lo feliz que está, porque el mismo día que la madre de sus hijos tomaba un avión privado y abandonaba Barcelona, él empezaba una nueva vida".

Shakira llegó a Miami

La compositora colombiana empezó ya su nueva vida en Miami. Lo hizo junto a sus dos hijos Sasha y Milan, tras despedirse de Barcelona. En su cuenta de Instagram expresó: "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

Mención a Shakira

Hace pocos días además, el exjugador español mantuvo una charla con su compañero en la King's League, Gerard Romero. Allí, se refirió a su separación mediática. "Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", sostuvo el español.

