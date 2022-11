El capítulo final de 'The Walking Dead' será el más largo

El 20 de noviembre se transmitirá el último episodio de la serie ‘The Walking Dead’. Foto: imbd.com

Fernando Criollo. (I)

Después de 11 temporadas, ‘The Walking Dead’ llegará a su fin este domingo 20 de noviembre. Los fans de la serie en todo el mundo podrán ver la conclusión de esta extensa historia de apocalipsis zombie que se estrenó hace 12 años y ha completado 177 capítulos.

La serie producida por AMC está basada en la saga de comics homónima de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

‘The Walking Dead’ sigue la historia de un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis zombi, quienes tratan de mantenerse con vida bajo el acecho de los ‘caminantes’.

Tras el colapso de la sociedad, los sobrevivientes también se enfrentan a conflictos sociales y políticos en un intento por restablecer las bases de una nueva sociedad.

En la pantalla, la serie ha contado con un amplio y diverso elenco de actores. Entre ellos se destacan Andrew Lincoln, quien interpretó al personaje principal, Rick Grimes, hasta su partida durante la novena temporada.

Otros miembros del elenco que tuvieron una larga trayectoria fueron Norman Reedus (Daryl Dixon), Melissa McBride (Carol Peletier), Lauren Cohan (Maggie Rhee), Jeffrey Dean Morgan (Negan), entre otros.

Los detalles del último capítulo

El episodio 24 de la onceava temporada estará disponible en la plataforma de Star+ a partir de las 22:00.

El capítulo titulado ‘Descansa’ tendrá la particularidad de ser el más extenso de todas las temporadas. El mismo durará 90 minutos en lugar de los 60 minutos habituales de cada episodio.

Finalmente, los fanáticos de la serie sabrán lo que sucederá con Eugene Porter, quien espera sentencia por la muerte de Sebastian Milton. Mientras tanto, Aaron, Jerry, Lydia y Elijah se encuentran muy cerca de Oceanside y el grupo de Daryl, Carol y Maggie buscan recuperar Alexandría.

Sin embargo, el final de la serie no necesariamente significa el cierre de todos los arcos narrativos. Así lo explicó la showrunner de la serie, Angela Kang, quien adelantó que “no todo el mundo quedará satisfecho con el final”, según declaraciones recogidas por el portal As.

La ejecutiva también aclaró que al final de la serie se centrará en aquellos personajes que volverán a aparecer en ‘spin-off’.

‘The Walking Dead’ ha ido ampliando las fronteras de su propio universo con la producción de precuelas y ‘spin-off’ como ‘Fear The Walking Dead’, ‘The Walking Dead: World Beyond’ y ‘Tales of The Walking Dead’.

También se esperan nuevas producciones a partir del 2023 como ‘Isle of the Dead’, una más centrada en Daryl Dixon y una tercera protagonizada por Rick Grimes y Michonne.

Visita nuestros portales: