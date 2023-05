Cantante Tina Turner fallece a los 83 años

La cantante Tina Turner falleció a los 83 años. Foto: Facebook Tina Turner

Redacción Elcomercio.com y EFE

La cantante Tina Turner falleció a los 83 años en Suiza, este miércoles 24 de mayo de 2023. El anuncio del deceso de la artista lo dieron a conocer sus representantes a través de las redes sociales.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos", señalaba el comunicado.

El nombre verdadero de la artista, también conocida como 'la reina del rock´n roll', era Anna Mae Bullock. Ella nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee (Estados Unidos). Inició su carrera en clubes nocturnos, pero luego se convirtió en la vocalista de la banda de Ike Turner. En 1960 hicieron un dúo y lanzaron el éxito A fool in love, según publica el portal TMZ.

Dos años después se casaron y sus carreras alcanzaron gran éxito en las décadas de los 60s y 70s. El público adoraba la fuerte voz de Turner. La relación de ambos duró 14 años y en 1976 se divorciaron. Años después, Tina reveló que fue víctima de violencia doméstica.

Entre los éxitos que realizó la pareja figuran It´s gonna work out fine, Nutbush city limits y Proud Mary, con la que ganaron un premio Grammy.

Récord en conciertos

Su álbum 'Lets Stay Together', del cantante dAl Green, fue el que la hizo saltar a la fama mundial en 1972. 12 años después sacaría su quinto disco, que la elevaría a la cumbre del éxito con la venta de ocho millones de ejemplares.

Además realizó tours en los que llenó tantos estadios que el Guiness de Récord la consideraba la artista que había reunido más público en sus conciertos.

Otros grandes éxitos fueron Whats Love Got to Do With It, Private Dancer, I Don’t Wanna Lose You y The Best.

Turner padecía cáncer

Turner se instaló en 1995 junto con su marido, el productor musical alemán Erwin Bach, en Suiza. Años después, en 2013 renunció a su nacionalidad estadounidense y adoptó la de su país de residente.

El mismo año de su naturalización como ciudadana suiza, Turner sufrió un incidente cerebrovascular y tres años después se supo que sufría cáncer.

Sus penas se agravaron con el deceso de dos de sus cuatro hijos, Craig en 2018 y Ronnie en 2023.

El funeral de Turner se realizará en una ceremonia de carácter estrictamente privado, con la presencia de sus familiares y amigos cercanos.

Visita nuestros portales: