Actriz de ‘¿Y dónde están las rubias?’ fue operada de un tumor cerebral

La actriz estadounidense Busy Philipps confirmó que fue intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con un tumor cerebral.

El hallazgo ocurrió mediante una resonancia magnética preventiva.

Philipps inició su tratamiento médico en Nueva York para retirar la masa tumoral.

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🧠 ¿Qué diagnóstico recibió Busy Philipps?

Un oligodendroglioma de grado 2 afectó el lóbulo frontal de la actriz de 47 años.

Esta masa tumoral de 2,6 centímetros se detectó en una revisión médica de rutina sin síntomas previos.

Philipps accedió al examen tras reprogramar su cita por mal tiempo.

El cirujano retiró la lesión por completo el 2 de marzo de 2026.

Según La Vanguardia, la pronta detección evitó complicaciones mayores como convulsiones.

Philipps agradeció el acompañamiento familiar durante la intervención.

🏥 ¿Por qué requirió una segunda cirugía Busy Philipps?

Una infección por estafilococo obligó a realizar una segunda operación en abril de 2026.

El médico detectó la anomalía durante una revisión dermatológica routine.

Los cirujanos retiraron implantes de titanio instalados en el cráneo para limpiar la zona afectada.

NTN24 y El País informaron que la actriz no requiere radioterapia, aunque mantiene controles periódicos.

🎬 ¿Cómo impacta la salud de Busy Philipps en su carrera?

Busy Philipps continuó con sus proyectos en la serie ‘Cupertino’ tras recibir el apoyo del equipo de producción.

La actriz también compartió detalles de su recuperación con personas cercanas.

La evolución médica de Philipps se mantendrá bajo observación mediante escaneos de rutina para descartar cualquier reaparición de la masa cerebral.

Actriz Busy Philipps; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué tipo de tumor cerebral tuvo Busy Philipps? Busy Philipps fue diagnosticada con un oligodendroglioma grado 2, un tumor cerebral primario raro y de crecimiento lento. Este tipo de tumor se considera maligno, pero tiene el mejor pronóstico entre los gliomas malignos. ❓ ¿Cuándo se descubrió el tumor y cómo fue detectado? El tumor fue descubierto en febrero de 2026 durante un escaneo de cuerpo completo (Prenuvo MRI) que Philipps se realizó de forma preventiva. La actriz tenía 47 años en el momento del diagnóstico.

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