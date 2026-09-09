El actor Ben Affleck está de luto por una gran pérdida

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Ben Affleck y su hermano Casey Affleck enfrentan la pérdida de su padre, Timothy Affleck, cuya muerte en 2026 trascendió públicamente el 8 de septiembre de 2026 durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La noticia impacta a la familia meses después del deceso de su madre en Estados Unidos.

🎭 ¿Quién era Timothy Affleck y qué pasó con el padre de Ben Affleck?

Timothy Affleck fue un actor, dramaturgo y consejero de rehabilitación estadounidense.

El cineasta Casey Affleck reveló en el Festival de Cine de Venecia que su padre falleció a inicios de 2026, una pérdida que mantuvo en la intimidad familiar, según confirmó el medio Excélsior.

La confirmación ocurre tres meses después de la muerte de su madre, Christopher Anne Boldt, registrada el 2 de junio de 2026 a causa de un adenocarcinoma de páncreas y paro cardiorrespiratorio en Los Ángeles.

Para profundizar en la vida personal y las relaciones del actor estadounidense, puedes consultar sobre el vínculo y los momentos recientes entre Jennifer López y Ben Affleck.

👨‍👦 La superación del alcoholismo de Timothy Affleck

Timothy Affleck logró mantenerse sobrio desde 1990 y trabajó como consejero en un centro de rehabilitación en California.

Ben Affleck destacó en su momento que la capacidad de cambiar de vida fue la lección más perdurable que le dejó su progenitor, de acuerdo con reportes publicados por People.

Aunque la infancia de los hermanos estuvo marcada por el divorcio de sus padres en la década de 1980 y los problemas de adicción de Timothy, ambos lograron reconstruir la relación con él durante su adultez.

🎬 El homenaje de Casey Affleck en el Festival de Venecia

Casey Affleck dedicó su nueva película ‘Company’ a la memoria de sus dos padres fallecidos en 2026.

El director estuvo acompañado por Ben Affleck en el certamen italiano, donde explicó que plasma sus experiencias más difíciles en su obra artística para procesar el duelo, según reseñó la cadena ABC.

La familia despide así a ambos progenitores en el mismo año.

Si quieres conocer más sobre el entorno mediático de la estrella de Hollywood, te recomendamos leer acerca del acercamiento público que volvió a captar la atención sobre Jennifer López y Ben Affleck.

Papá de Ben Affleck; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué película nueva de Ben Affleck se estrena en 2026? ‘Animals’, un thriller político que Affleck dirige y protagoniza, llega a cines selectos y Netflix el 9 de octubre de 2026”. La trama sigue a un candidato a alcalde de Los Ángeles (Affleck) y su esposa (Kerry Washington) cuyo hijo es secuestrado, obligándolos a entrar en una red de engaños para pagar el rescate. ❓ ¿Ben Affleck y Jennifer López volvieron a estar juntos? No. Su divorcio se finalizó en enero/febrero de 2025 y no hay reconciliación romántica confirmada”. Aunque en octubre de 2025 coincidieron en la alfombra roja de ‘The Kiss of the Spider Woman’ (ella como protagonista, él como productor) y hay rumores de contacto frecuente por trabajo, siguen legalmente divorciados.

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