Bad Bunny sorprendió a sus fans este lunes 13 de enero de 2025. El reconocido artista urbano dio un concierto gratuito en el metro de Nueva York.

El ‘Conejo Malo’ se presentó disfrazado con una peluca y una barba falsa, causando furor entre los transeúntes y curiosos.

El cantante puertorriqueño estuvo acompañado de varios músicos y del presentador de televisión Jimmy Fallon, quien tocó la pandereta.

Bad Bunny interpretó temas de su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos’, un homenaje a Puerto Rico, incluyendo un himno dedicado a la Gran Manzana, ‘Nuevayol’.

La canción recoge el ritmo y letra de Un verano en Nueva York de 1975, recordada canción de Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico.

Videos difundidos por fanáticos en redes sociales permitieron observar cómo fue esta sorpresa.

“¡Bienvenidos a la ciudad de Nueva York, yo soy Jimmy Fallon, este es Bad Bunny y tiene un nuevo disco!”, dio inicio el presentador de ‘The Tonight Show’ mientras ambos descubrieron sus rostros ante una multitud emocionada que enseguida se puso a corear las canciones y bailar.

Según medios locales, luego del concierto, Fallon recibió a Bad Bunny como invitado en su programa.

Concierto improvisado en Brooklyn

La actuación se produjo un día después de que la estrella urbana diera otro concierto sorpresa con una orquesta la noche del domingo en Caribbean Social Club, un conocido club latino de Brooklyn.

Bad Bunny fue recibido con mucho entusiasmo por la comunidad latina que acude a este lugar.

21 conciertos en Puerto Rico

Este lunes, Bad Bunny anunció una nueva gira de conciertos que incluye 21 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, que comenzará en julio de este año. La gira se denomina ‘No me quiero ir de aquí’.

El artista urbano marca así un récord de conciertos consecutivos en la principal sala de espectáculos de Puerto Rico, superando las 14 funciones del dúo de reguetón Wisin y Yandel.

Los conciertos arrancarán el 11 de julio y se realizarán todos los fines de semana, de viernes a domingo.

Como parte del homenaje a su isla que supuso el disco, las primeras nueve funciones serán exclusivamente para residentes de Puerto Rico.

Los boletos para estos conciertos saldrán a la venta el miércoles 15 de enero, y solo estarán disponibles para comprar en persona en varios locales de la isla.

Las funciones previstas a partir del 1 de agosto están abiertas tanto a los residentes de Puerto Rico como al resto de fanáticos de distintas partes del mundo.

Gira mundial, ¿Bad Bunny visitará Ecuador?

El anuncio de su gira se realizó a través de un video, donde expresó su entusiasmo por volver a los escenarios.

En el corto, Benito no aclaró qué países incluirá la gira mundial de su nuevo álbum, sin embargo, aseguró que le encantaría regresar a unos cuantos:

“Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia; hay otros en los que nunca he estado y quisiera visitar como Brasil y Japón; y hay otros que hace mucho tiempo que no voy como Italia, Londres y España“, mencionó.

“Les prometo que antes de que acabe el año les diré el día y hora en los que les visitará, pero por ahora estoy en Puerto Rico estoy en casa y la estoy pasando bien”, concluyó el cantante.

Debí tirar más fotos: un éxito mundial

Una semana antes, el reggaetonero lanzó su último álbum, Debí tirar más fotos, con el que ha logrado nuevamente posicionarse en lo más alto del género.

Compuesto por 17 canciones, el sexto álbum de estudio de Bad Bunny cuenta con las colaboraciones de Rainao en el tema ‘Perfumito nuevo’; Chuwi en ‘Weltita’; Dei V y Omar Courtz en ‘Veldá’, y Pleneros de la Cresta en ‘Café con ron’.

Otras de las canciones del disco son ‘Nuevayol’, ‘Voy a llevarte pa’ PR’, ‘Baile inolvidable’, ‘El clúb’, ‘Pitorro de coco’ y ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

Los temas hablan de problemas que sufre Puerto Rico como la migración a Estados Unidos y la gentrificación, y ponen en valor ritmos musicales típicos de la isla como la salsa y la plena.

El lanzamiento de ‘DTMF’ fue un éxito mundial; según Spotify, más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global son parte de este álbum.

Asimismo, Spotify indicó que Bad Bunny ocupa el primer puesto en las listas ‘Daily and Weekly Top Artist’, y el álbum es el número 1 en la lista ‘Weekly Top Albums’ de la plataforma. Con información de EFE.