La artista Mar Rendón arribó a Guayaquil para un encuentro con sus fans

La ecuatoriana Mar Rendón obtuvo el tercer lugar del reality La Academia. Foto: Cortesía Donald Díaz

Blanca Moncada. Redactora (I)

Carteles con su fotografía, camisetas con su rostro, antenitas de diadema para identificar a las ‘Marcianas’, como se hacen llamar las fans de Mar Rendón, la artista que ganó el tercer lugar del reality La Academia y que acaba de lanzar el sencillo 'Déjame ir'.

Urdesa central fue el punto de encuentro de la cantante con su fanaticada. Mar llegó al local pasadas las 16:00 de este 29 de agosto, media hora después de la cita. Lo hizo con gafas con detalles poperos que colgaban chaquiras en la parte inferior, una blusa con detalles de flores en 3D y esa personalidad arrolladora de la que muchos rescatan la humildad.

Ha expuesto en este encuentro que definitivamente volvería a entrar a otro reality, siempre y cuando no sea de canto. Le llama la atención, por ejemplo, la gastronomía. Y ha confesado esta tarde que si no fuera cantante, sería una dermatóloga. “Me encanta el cuidado de la piel. No quise estudiar medicina porque era mucho tiempo”.

Se tomó su tiempo para contar infidencias, como su evolución después del reality. Mar sabe bien que pasó de 300 vistas en su canal de Youtube, a reventar sintonía en su país y otras partes del mundo, a hacer que cuatro jueces de un reality se paren tras escuchar su voz cuando interpretó ‘Me cuesta tanto olvidarte’.

Ese cambio de mundo, sin embargo, la mantiene con los pies en la tierra. Mar es una joven de 19 años que aunque es tendencia, ha sido viral y tiene una carrera prometedora que ya está respaldada por la mismísima Sony Music, sabe que no puede dejar que la fama se le suba a la cabeza.

“Y eso es lo que más queremos de Mar”, dice orgullosa Wendy Rivero, presidenta del Club de Fans Team Mar Guayaquil, quien junto a las integrantes del colectivo no dejó de grabar un solo instante del encuentro. Ya el domingo 28, pudieron demostrarle su cariño con un tsunami de regalos que la artista no ha podido abrir en su totalidad aún, pero que aseguró que le dará un espacio especial a cada uno.

Una Mar de todos los colores

Mar tiene fuertes influencias de rock clásico, sus productos musicales que la hicieron conocer al mundo han sido fusiones de pop con otros géneros: urbano, baladas, rock… Y ha dicho también que no se negaría a entrar en el reggaetón.

A futuro, sueña con dúos con BTS, Paty Cantú y hasta Jesse y Joy. Y esos sueños los sostiene aún hoy, que admite que le tiemblan las piernas cuando sale al escenario pese a todo lo alcanzado.