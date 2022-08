Mar Rendón: 'En Ecuador hay muchas voces que necesitan ser escuchadas'

La guayaquileña Mar Rendón ha participado en dos realities shows: Ecuador Tiene Talento y La Academia. Foto: Cortesía

Gabriel Flores (I)

Déjame Ir, el tema que Mar Rendón grabó con Sony Music, se podrá escuchar desde este jueves 25 de agosto en todas las plataformas digitales. Para la cantante guayaquileña se trata de una canción que muestra su lado como baladista que descubrió estando en La Academia, reality show en el que alcanzó el tercer lugar, pero también ese lado pop rock que siempre quiso interpretar.

La tarde de este 24 de agosto, un día antes de este esperado lanzamiento, Rendón conversó con EL COMERCIO. A través de una entrevista por Zoom habló, desde Ciudad de México, sobre varias de sus experiencias en los dos realities shows en los que ha estado. Asimismo compartió tres consejos para jóvenes que como ella decidan participar en un reality show musical.

¿Qué es lo más complicado de estar en un reality show musical?

Lo más complicado de estar en un reality show musical es la presión que sientes al salir al escenario y saber que nunca vas a cantar igual de bien en el show final que como lo hiciste en los ensayos. Tienes demasiados nervios y sabes que todo el mundo te está observando y por eso a veces no puedes demostrar tu potencial completo al público. Además tienes que recibir todas las críticas de los jueces.

¿Y lo más divertido?

Lo más divertido en un reality es que tu voz es escuchada. Tienes una plataforma tan grande que permite que tu talento llegue a muchísima gente, personas que quizás de otra forma jamás te hubieran conocido.

¿Qué realities shows musicales veía cuando era niña?

Veía todos. Siempre fui fanática de los realities de música o talento. Veía Got Talent de todos los países. Me sé de memoria todas las temporadas de The X Factor, sobre todo, en la que participó One Direction porque soy súper fan de ellos. También veía La Voz y La Academia. Cuando descubrí que iba a venir a Ecuador dije este es el momento y lo aproveché.

¿Qué tiene la Mar Rendón que sale de La Academia que no tenía la de Ecuador Tiene Talento?

La Mar de ahora tiene más confianza en sí misma. Más amor propio y mucha más hambre de triunfar y ser exitosa. También tiene esas ganas de dar a conocer todo el talento que hay en el país; esa fue de las razones por las que me metí a este reality. Me encantaría ser como un foquito que alumbre todo el talento que hay y que a veces no tiene el apoyo suficiente, o que las radios no las quieren poner porque no cantan reguetón. Siento que en Ecuador hay muchas voces espectaculares que necesitan ser escuchadas.

¿Con qué jurado de La Academia le gustaría grabar un dueto?

El director de La Academia (Alexander Acha) me ofreció escribir una canción juntos y eso me emociona mucho. Considero que todos en La Academia son muy talentosos, pero me gustaría estar en una obra de teatro musical con Lola Cortés.

¿En algún momento le gustaría ser jurado de un reality show musical?

No creo que me gustaría estar de ese lado porque siento que no podría decir las cosas de frente. Me quedaría callada por mucho tiempo porque no me gusta hacer sentir mal a la gente. Siento que sería una muy mala jueza y que no tendría objetividad. Lo que sí me gustaría es ser maestra o coach vocal.

¿De su paso por Ecuador Tiene Talento y La Academia cuál es la canción que más ha disfrutado interpretar?

En La Academia las canciones que más he disfrutado interpretar son Sentirme Vivo de Emmanuel y Laura no Está de Nek. La de Emmanuel porque fue la primera canción feliz que me tocó cantar. Recuerdo que me solté en el escenario y realmente la disfruté y la de Nek porque fue un reto transformar un tema que puede sonar plano. Siento que logramos una versión que puede conectar con las nuevas audiencias. Y en Ecuador Tiene Talento todas las canciones rock, que es el género en el que más me desenvuelvo y el que más me gusta cantar.

¿Cúales son los tres consejos que le daría a los jóvenes que quieren estar en un reality show musical?

Mi primer consejo es que sepan jugar. Que no tomen personal lo que digan los jurados porque ese es su trabajo. En los realities, a veces te van a dar malos y buenos comentarios. El segundo es que sean ellos mismos y dejen que la gente se enamore de quienes son. No hay nada más difícil que pretender ser alguien más.Y el tercero es que el mundo es de los que insisten. Si no les va bien sigan insistiendo en las radios o en otros medios o realities. Si quieren cumplir sus sueños y están detrás de ellos seguro lo van a lograr.

¿Qué le diría a las personas que critican a los artistas que participan en un reality show musical?

Les diría que en cierta forma los comprendo porque en un reality solo se ve lo que enseña la televisión. Por eso muchas personas no logran ponerse en los zapatos de los que están ahí dentro y que pasan bajo mucho estrés y presión. Más bien les invitaría a apoyar a esos artistas porque son personas que están tratando de salir adelante y cumplir sus sueños sin hacer mal a nadie.