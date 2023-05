Amaia Montero reaparece con una imagen que sorprende a sus fans

La cantante española Amaia Montero publicó una imagen en sus redes sociales, después de su quebranto de salud. Foto: Instagram

La popular cantante Amaia Montero, de 46 años, anunció su regreso a la música en octubre de 2022 después de un descanso de cuatro años.

Sin embargo, su alegría se vio empañada por un mensaje enigmático que publicó en las redes sociales: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Preocupados por su bienestar, sus seguidores y amigos famosos le brindaron su apoyo. Más tarde la artista reveló que había sufrido un fuerte agotamiento mental debido al estrés y la ansiedad causados por la preparación de su nuevo álbum.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se internó en una prestigiosa clínica para tratar su condición. Y este 2 de mayo de 2023 agradeció públicamente a su gran amigo Gonzalo Miró por estar a su lado durante este difícil proceso.

La imagen de Amaia recuperada

Aunque la pareja rompió hace una década, Miró siempre mostró un profundo afecto por Amaia, y ella respondió de la misma manera. La cantante compartió una imagen en sus redes sociales donde se la observa sonriente junto a su expareja. Deja claro que siguen inseparables.

Una preciosa estampa acompañada de una canción muy significativa, la BSO de la famosa serie 'Friends', donde la letra deja muy claro la relación que mantienen a día de hoy. "Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí".

Hace tan solo unos días, aunque Gonzalo no quiso confirmar cuándo Amaia lanzará su nuevo álbum, aseguró que la artista está haciendo grandes progresos y que pronto habrá noticias sobre su regreso a los escenarios.

"He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias. Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito".

Con su inquebrantable amistad y apoyo mutuo, Amaia y Gonzalo son un ejemplo de la fuerza que puede brindar una amistad verdadera en tiempos difíciles.

