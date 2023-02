Alejandro Fernández se disculpa por subir borracho al escenario

El mexicano Alejandro Fernández anunció que se presentará en Ecuador en marzo del 2023. Foto: Facebook Alejandro Fernández

Alejandro Fernández se disculpa por subir al escenario borracho. El artista mexicano está en el ojo del huracán; eso, después de subir a un escenario en completo estado de embriaguez. Ocurrió en la Feria de León (México).

El video que capta su bochornoso comportamiento circuló a inicios mes, pero la noticia sigue generando comentarios entre sus seguidores y la prensa nacional e internacional.

Fernández se defiende

Tras las decenas de comentarios en su contra, Alejandro Fernández buscó defenderse. En una entrevista con un medio comunicación aseguró que su comportamiento se debía a las emociones que sintió esa noche, ya quehabía revivido momentos con su padre, Vicente Fernández. Añadió que también estaba sentimental por ver a su hijo Alex interpretar la música ranchera.

En el programa 'Ventaneando' mencionó: "El sábado me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque. Entonces, ya no pude comer absolutamente nada, entonces no traía nada en el estómago.Me ganó todo lo emocional también, entonces, se me junto todo".

Le gusta "echarse" sus traguitos antes de los 'shows'

Así lo confeso. "Llevaba dos meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente en mis conciertos sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayudan muchísimo", afirmó.

'El Potrillo' en Ecuador

El mexicano participará este 21 de febrero de 2023 en el Festival Viña del Mar. Luego emprenderá una gira por América Latina. Visitará Santiago (Chile), Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia y Venezuela. En Ecuador se presentará el próximo 10 de marzo, en el coliseo General Rumiñahui.

Después cantará en México y luego varios países de Centroamérica. También espera viajar a EE.UU. y a España.

