Así luce Ben Affleck luego de tres días de celebración por boda con JLo

El actor fue fotografiado en una camioneta tras tres días de celebración. Foto: Captura

El Tiempo Colombia

Después de un mes de casarse en secreto y tener una ceremonia íntima, Ben Affleck y Jennifer López volvieron a contraer nupcias, pero esta vez rodeados de lujos y celebridades de Hollywood.

Sin embargo, lo que ahora llama la atención de los internautas son unas fotografías del actor Affleck tras los tres días de fiesta que designaron para celebrar el matrimonio.

Sin duda, los artistas, como se dice popularmente, ‘tiraron la casa por la ventana’, para empezar la pareja caminó, por una enorme alfombra blanca, seguidos por sus hijos.

Además, el matrimonio se realizó en una de las propiedades del actor, una mansión en Georgia, a orillas del río North Newporth, la cual está valorada en USD 8,9 millones.

Los invitados disfrutaron de un show privado de fuegos artificiales y una parrillada. La fiesta se extendió por tres días: empezó el viernes y terminó el domingo.

Después del evento, algunos paparazzis lograron fotografiar a los artistas y la cara de Ben lo decía todo. El galán de Hollywood, quien se encontraba en una camioneta, estaba totalmente ‘destrozado’.

Ben Affleck looks exhausted after 3-day wedding extravaganza https://t.co/ddYStSLQ5C pic.twitter.com/qjfWIM9Ssd — Page Six (@PageSix) August 22, 2022

La foto de Ben Affleck

Pese a que las autoridades bloquearon la vía para que no fueran registradas las celebridades, Ben no pudo evitar que le tomaran la foto, la cual horas después estuvo circulando en redes sociales.



“Ben parece exhausto, inclinado hacia su lado derecho, con los ojos parcialmente cerrados (...) Parece que Ben y la pandilla se dirigían a un jet privado para sacarlos de Savannah”, señaló el medio ‘TMZ’.



Además, el citado diario aseguró que aunque no se logra ver en las imágenes, en el carro también estaba J. Lo.