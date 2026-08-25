Falleció una actriz que apareció en la película ‘La La Land’ y en la serie ‘Law & Order’

La actriz estadounidense Bunny Levine, reconocida por sus participaciones en producciones como ‘La La Land’ y ‘Law & Order’, murió a los 97 años el pasado 20 de agosto en su casa de Tarzana, California.

🎭 Fallecimiento de Bunny Levine a los 97 años

La noticia fue confirmada por Brandon Kjar, su representante de toda la vida, quien explicó que la intérprete falleció mientras dormía.

De acuerdo con información de NBC4 Los Ángeles, el Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que la muerte aparentemente se produjo por causas naturales.

Kjar destacó que Levine continuaba vinculada a la actuación pese a su avanzada edad.

“A sus 97 años seguía haciendo audiciones y trabajó en junio”, afirmó, además de describirla como una actriz “magnífica e intrépida” y una persona encantadora.

📚 De bibliotecaria a su paso por el cine

Nacida como Berenice Levine el 22 de diciembre de 1928 en Nueva Jersey, Bunny Levine comenzó su vida laboral como bibliotecaria antes de dedicarse a la actuación.

En la década de 1990 ganó notoriedad con ‘Cadillac Man’, película protagonizada por Robin Williams y Tim Robbins.

📺 Su trayectoria en televisión y pantalla grande

Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en ‘Law & Order’, ‘Gilmore Girls’, ‘Ugly Betty’, ‘Criminal Minds’ y ‘Fuller House’.

En cine también participó en ‘La La Land’, además de ‘Love Virtually’, ‘Thelma’ y ‘The Cure’.

Si te gustó la película ‘La La Land’, esta tiene tres lecciones de vida reales que resultan inspiradoras.

Su carrera se extendió durante varias décadas y, según su representante, Levine continuó trabajando prácticamente hasta el final de su vida.

Actriz Bunny Levine; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Bunny Levine y por qué era conocida en Hollywood? Bunny Levine fue una actriz estadounidense reconocida por sus apariciones en ‘Gilmore Girls’, ‘La La Land’ y varias películas de Adam Sandler. Aunque comenzó su carrera artística después de trabajar como maestra y bibliotecaria, desarrolló una trayectoria de casi cuatro décadas en cine y televisión. ❓ ¿A qué edad murió Bunny Levine y cuál fue la causa? Bunny Levine murió a los 97 años, el 20 de agosto de 2026, mientras dormía en su casa de Tarzana, California. Según los reportes publicados, su fallecimiento ocurrió por causas naturales y de manera pacífica.

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