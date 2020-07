Ennio Morricone puso música a más de 500 películas

LEA TAMBIÉN

Durante 60 años, la música de Ennio Morricone ha potenciado el drama, la aventura, la comedia, el romance y el suspenso en cada uno de los más de 500 filmes en los que ha participado con sus composiciones musicales.

El legendario músico y compositor falleció este lunes 6 de julio de 2020 a los 91 años. Morricone había sido hospitalizado en una clínica en Roma, debido a una fractura en el fémur, tras una caída. Pero hasta el último momento se mantuvo “totalmente lúcido y con una gran dignidad”, aseguró el abogado y amigo de la familia Giorgio Assuma, en un comunicado.



El propio artista ha dejado escrita una esquela, en la que anuncia su partida, se despide de sus familiares y amigos más íntimos y renueva sus votos de amor a su esposa Maria Travia. “Hay una única razón que me empuja a saludaros a todos así y a tener un funeral privado: no quiero molestar”, se lee en la carta.



Morricone nació en diciembre de 1928 en Roma y a los 10 años empezó a estudiar trompeta en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Desde entonces se haría carne con la música, que no abandonó hasta el último año de su vida.



Modesto y versátil, el compositor desplegaba su talento por igual en cortos, series de televisión, documentales y largometrajes. Sus últimas composiciones probablemente se escucharán en una nueva versión animada del ‘Fantasma de Canterville’, que se encuentra en preproducción y aún sin fecha de estreno.



A principios de junio, compartió el premio Princesa de Asturias con otra leyenda de las bandas sonoras, John Williams. “Muestran un dominio absoluto tanto de la composición como de la narrativa, aunando emoción, tensión y lirismo al servicio de las imágenes cinematográficas. Sus creaciones llegan incluso a transformarlas y trascenderlas, sosteniéndose por sí mismas como magníficas obras sinfónicas que se encuentran entre el repertorio habitual de las grandes orquestas”, destacó el jurado sobre la obra de los dos compositores.



Ese valor agregado que le ofrece la música de Morricone a una película fue recompensado con un premio Oscar en 2015, por su trabajo junto a Quentin Tarantino en ‘Los odiosos ocho’, un western que le dio al compositor la oportunidad de volver al género en el que se consagró.

En 1964, el director Sergio Leone lo contrató para que escriba la partitura del filme ‘Por un puñado de dólares’. Con una combinación de campanas, guitarras eléctricas, arpas, armónicas, coros y silbidos, le dio forma a la identidad musical del ‘western’ o películas del viejo oeste.



Seguramente una de las composiciones más conocidas de Morricone es Ectasy of Gold, que es parte de la banda sonora del filme ‘El bueno, el malo y el feo’ (1966) y que desde mediados de los años 80 ha sido utilizada por el grupo Metallica para anunciar el inicio de sus presentaciones en vivo.

La sensibilidad de Morricone por el drama tuvo su mejor momento en ‘Días del cielo’ (1978), del director Terrence Malik, con quien obtuvo su primera nominación al Oscar.





También hubo trabajos musicales que no estuvieron lejos del conflicto y la polémica, aunque ahora también son parte de su legado creativo, como en el caso de ‘La cosa’ (1982), filme de terror en el que tuvo más de un encontrón con el director John Carpenter.



Una de las razones por la que ‘Los intocables de Eliot Ness’ (1987) es un referente en el cine de gánsters es por los efectos emocionales que provoca las partituras de Morricone, en este filme de Brian De Palma, con el que el músico italiano da su salto a Hollywood.



Aunque su trabajo era ya muy cotizado en Hollywood, Morricone llevaba su talento donde su intuición le decía que había una buena historia, Así fue como trabajó Giusseppe Tornatore en filmes tan emblemáticos como ‘Cinema Paradiso’ (1988) o ‘Malena’ (2000).

Ganador de tres Globos de Oro y dos Grammy, Morricone deja su huella personal en la historia de la música y el cine y su trabajo junto al de importantes directores como Roman Polanski, Pier Paolo Pasolini, Pedro Almodóvar y más.