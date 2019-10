EnchufeTV mostró por primera vez su película 'Dedicada a mi ex' en un cine

LEA TAMBIÉN

La película ‘Dedicada a mi ex’, el debut en el cine del sello EnchufeTV, se exhibió este 18 de octubre por primera vez en una sala con público. Ocurrió en Cinemark Plaza de las Américas, en una función habitualmente dedicada para la calificación municipal, pero a la que asistieron, además de la autoridad, periodistas, ‘influencers’, estudiantes y fanáticos de EnchufeTV que ganaron una promoción especial.

‘Dedicada a mi ex’ es un largometraje que conserva el estilo de comedia de los ‘sketchs’ que han hecho conocido a EnchufeTV en América Latina mediante la plataforma YouTube, además de que también persiste el alto nivel de producción a nivel de imagen. La banda sonora, el vestuario y la edición también son puntos destacados, así como la participación de un puñado de estrellas latinoamericanas que hacen cameos como Jorge Enrique Abello y Eugenio Derbez.

Todos estos elementos, sin embargo, están al servicio de la historia, la cual narra las aventuras de unos músicos improvisados que buscan ganar un concurso de bandas y su premio en efectivo. Los enredos, los giros y las bromas, pero también la ternura y la química del elenco principal, arrancaron las risas y los aplausos de los asistentes a esta primera función, una prueba que dejó satisfecho al director, Jorge Ulloa, quien además es coguionista y editor de ‘Dedicada a mi ex’.

También estuvieron presentes los actores Raúl Santana y Nataly Valencia, además de Alejo Chauvin, el encargado de la fotografía. Todos firmaron autógrafos para los fanáticos. Valencia, quien también es coguionista, expresó su emoción de que en esta función el público haya reaccionado favorablemente al material de este relato, que atravesó un proceso de cinco años entre su concepción, filmación y esta primera presentación.



Ulloa resaltó el empeño de su equipo para concretar este proyecto, el cual será distribuido por Sony. Y señaló que la perseverancia es una condición para hacer cine y productos audiovisuales, sobre todo cuando se busca aliados para filmar y en un primer momento no se los encuentra. Su consejo para los cineastas más jóvenes: insistir, trabajar y no desmayar.



El estreno de ‘Dedicada a mi ex’ en los circuitos comerciales de Ecuador está previsto para el 8 de noviembre, aunque un poco antes se la verá en México (desde el 1 de ese mes), Colombia y Perú (desde el 7).



Video: YouTube. Cuenta: SonyPicturesMéxico