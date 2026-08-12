En fotos: el eclipse solar que convirtió al 12 de agosto en un día extraordinario

El eclipse solar sorprendió a distintas regiones de Europa y África.

El 12 de agosto de 2026, la Luna pasó frente al Sol y provocó un eclipse solar visible en distintas partes del mundo.

En Túnez, el fenómeno pudo observarse como un eclipse solar parcial.

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), el eclipse solar total recorrió algunas zonas de Europa y el Atlántico Norte.

Personas observan un eclipse solar parcial en Sidi Mechreg, en la gobernación de Bizerta, Túnez, el 12 de agosto de 2026.

La franja de totalidad atravesó Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona del noreste de Portugal. En las regiones cercanas, los habitantes pudieron observar un eclipse parcial, dependiendo de su ubicación.

El eclipse solar se coló en la previa del PSG vs. Aston Villa

El eclipse solar parcial fue visible en Salzburgo, Austria, pocas horas antes del partido de la Supercopa de la UEFA entre Paris Saint-Germain y Aston Villa.

El fenómeno astronómico quedó registrado en una pantalla de video instalada en el lugar donde se preparaba el encuentro, ofreciendo una particular imagen a los asistentes.

El eclipse ocurrió mientras la ciudad se preparaba para recibir uno de los partidos destacados del calendario europeo de fútbol.

La imagen de la Luna cubriendo parcialmente al Sol se convirtió así en parte del ambiente previo al enfrentamiento entre ambos equipos.

El eclipse solar total dejó una secuencia de imágenes en Portugal

La secuencia registrada en Portugal muestra cómo la Luna fue cubriendo progresivamente el disco solar durante el evento.

Una imagen compuesta muestra distintas etapas del eclipse solar observado el 12 de agosto de 2026 desde el Parque Natural de Montesinho, en Portugal. La secuencia registrada muestra cómo la Luna fue cubriendo progresivamente el disco solar durante el evento.

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