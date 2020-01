Ellen DeGeneres elogia 'el poder' de la televisión en los Globos de Oro

LEA TAMBIÉN

Ellen DeGeneres recibió este domingo 5 de enero de 2020 el premio honorífico Carol Burnett Award por su exitosa carrera en la televisión y, en su discurso de agradecimiento, subrayó "el poder real" que la pequeña pantalla puede tener en la sociedad.

"El poder real de la televisión no es que la gente vea mi show sino que vea mi show y luego eso les inspire para hacer las mismas cosas en su vida", dijo DeGeneres en referencia a que su público puede ayudar a otras personas después de ver su programa.



"Estoy muy agradecida de ser parte de eso", añadió en su homenaje a la televisión.



Asimismo, la comediante aseguró que no hay "mejor sensación" que hacer reír y mejorar el día a día de sus espectadores.



DeGeneres, que estuvo acompañada en los Globos de Oro por su esposa Portia de Rossi, ironizó con su condición de icono LGBT y agradeció el premio a su 'esposo Mark' por supuestamente haberle apoyado durante todos estos años.



En la parte más seria de su intervención, DeGeneres mostró su solidaridad con los incendios que están asolando Australia.

Ellen Degeneres junto a su esposa Portia de Rossi en la premiación de los Globos de Oro. Foto: EFE



Es la segunda vez que se concede este reconocimiento, que es una distinción similar al premio Cecil B. DeMille Award que cada año se entrega en los Globos de Oro a una gran personalidad del cine.



La leyenda de la televisión Carol Burnett no solo dio su nombre a este reconocimiento en 2019 sino que se convirtió en la primera persona en recibirlo.



Por su papel en la serie 'Ellen' y su labor como presentadora del espacio de entrevistas y variedades 'The Ellen DeGeneres Show', DeGeneres se ha convertido en una figura clave de la televisión estadounidense en las últimas décadas.



Fue nominada en tres ocasiones a los Globos de Oro, aunque no pudo llevarse ninguna estatuilla; y cuenta con un Emmy como guionista de 'Ellen'.



La polifacética artista, que está casada con la actriz De Rossi, es una gran referencia en el activismo a favor de la comunidad LGBT así como una enorme personalidad en las redes sociales, donde tiene 79,2 millones de seguidores en Twitter y 81,5 millones en Instagram.

DeGeneres recibió en 2016 la Medalla Presidencial de la Libertad, que es el mayor honor civil que se concede en Estados Unidos.