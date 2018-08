EL COMERCIO es el medio más influyente del Ecuador en Facebook, según informe de Ekos

LEA TAMBIÉN

95,4% es el índice de influencia que tiene EL COMERCIO en su perfil de Facebook, esto según un informe que la revista Ekos difunde en su edición de agosto del 2018 y que posiciona a este medio como el más influyente del Ecuador en esta red social.

Según el texto, se consideró marcas "influyentes" a las que tienen más de 100 000 seguidores en Facebook y más de 50 000 en Twitter.



Facebook es la red social con mayor audiencia en el Ecuador (12 millones de usuarios en total). Le siguen Instagram y LinkedIn con 3,8 millones cada uno y en último lugar está Twitter con 800 000 seguidores.



El ránking fue elaborado gracias a una alianza estratégica que la revista Ekos desarrolló con Gennassis Cia Ltda, una empresa que "a través del software influMetriX obtiene la información directamente de las redes sociales y calcula el indicador de influencia conforme a las métricas que se encuentran en la plataforma".



En Facebook EL COMERCIO lidera el mercado de acuerdo con este estudio. Hasta el cierre de la edición de la revista el medio contaba con 1 790 381 seguidores, pero lo que lo posiciona como número uno es su índice de influencia que alcanza el 95,4.



El índice de influencia según el informe de Ekos, "incluye variables del perfil de la cuenta de la red social. Para Facebook se toma en cuenta el número de seguidores, número de publicaciones realizadas en los tres últimos meses, número de publicaciones compartidas y de publicaciones exitosas", indica la revista.



EL COMERCIO también lidera el índice de actividad en Facebook, esto se midió de acuerdo al número de reacciones de los usuarios en las publicaciones de la red social. Hasta el cierre de la edición fueron 382 927 'me gusta', 51 388 'me encanta', 63 111 'me divierte' y 35 968 'me enoja'.



A EL COMERCIO le siguen los medios El Universo con 1 759 213 seguidores y un 91,0 de índice de influencia y Metro Ecuador que con 677 239 seguidores logra un índice de influencia de 78,4



En Twitter se analiza la cantidad de retuits, de menciones, me encanta y se leyeron todas las publicaciones de los últimos tres meses para cada perfil. De esta forma, El Universo lidera el listado con un total de 1 821 018 de seguidores logrando un total de 51,8 de índice de influencia.

En esta red social, EL COMERCIO ocupa la segunda posición con 1 373 406 seguidores y un índice de influencia de 49,2. Le sigue Ecuavisa con 2 237 406 seguidores y 46,4 de índice de influencia.