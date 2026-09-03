El padre de la actriz Miley Cyrus reacciona a la eliminación del apellido de su hija

Miley Cyrus inició una nueva etapa musical con modificaciones en sus redes sociales, donde se presenta únicamente como Miley.

El ajuste, que prescinde del apellido que la acompañó durante décadas y la vinculó con la tradición artística familiar, generó atención entre sus seguidores.

Ante la conversación en plataformas digitales, su padre, Billy Ray Cyrus, se pronunció públicamente para respaldar a la cantante.

El mensaje de Billy Ray Cyrus ante el cambio de apellido

A través de Instagram, Billy Ray Cyrus publicó una fotografía antigua y explicó que en el entorno íntimo siempre la ha llamado de esa manera: “Siempre llamé a mi pequeña Miley. Simplemente… Miley”.

El músico comparó la decisión con las trayectorias de artistas como Elvis, Prince, Dolly Parton o Cher, asegurando que representa “una progresión natural para una leyenda superestrella icónica”.

Además, recordó que antes de lanzar Achy Breaky Heart en 1992, él se promocionaba como “CYRUS”, e indicó haber conversado con su hija: “Ayer le dije a Miley que me parecía bien que usara su nombre de pila”.

El padre de Miley Cyrus habló sobre la decisión de dejar su apellido y dejó un contundente mensaje.

El lanzamiento de ‘Bass Persuades’ marca el cambio de nombre

De acuerdo con Los 40, la modificación en la identidad digital coincide con los preparativos para el lanzamiento de su próximo álbum, titulado ‘Bass Persuades’, programado para el 18 de septiembre de 2026.

Como parte de la promoción, la cantante agendó dos conciertos en el Hollywood Bowl durante octubre. La omisión del apellido formaliza el concepto que acompañará esta etapa.

Miley Cyrus deja su apellido y recibe el respaldo de su padre.

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