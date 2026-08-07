El hermano de la actriz Angelina Jolie revela su orientación sexual y pide “amor” a su familia

Durante años, James Haven guardó una parte de su historia personal. Ahora, a los 53 años, el hermano mayor de Angelina Jolie decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual y el proceso que lo llevó a aceptarse.

El exactor compartió su experiencia el jueves 6 de agosto de 2026, a través de una publicación en Instagram en la que aparece junto a su exesposa, Romi Imbelli. Según Univisión, Haven describió este momento como el inicio de una nueva etapa marcada por la esperanza, la paz y el amor.

“Siempre hubo una parte de mí que necesitaba brillar”

John Voight junto a su hijo James, hermano de Angelina Jolie.

Haven contó que desde niño sentía una conexión especial con personajes como las princesas de Disney, aunque en aquel momento no tenía palabras para explicar lo que experimentaba.

Con el paso de los años, comenzó a preguntarse si debía ocultar esa parte de sí mismo para ser aceptado por los demás.

El actor explicó que, como muchos jóvenes gais, aprendió primero a cuestionarse antes que a celebrar quién era. Por eso, aseguró que revelar su orientación no significa convertirse en otra persona, sino permitir que los demás conozcan a quien siempre fue.

James Haven pide comprensión a su familia

En su mensaje, Haven expresó un deseo particular: que su familia pueda recibir esta nueva etapa desde el amor y no desde el miedo o el juicio.

El exactor es hijo de Jon Voight y Marcheline Bertrand, fallecida en 2007, y hermano de Angelina Jolie.

También recordó con cariño a su versión de niño y aseguró que aquel pequeño que disfrutaba del brillo y el maquillaje nunca estuvo confundido ni tenía motivos para sentir vergüenza.

Su declaración llega después de un breve matrimonio con Imbelli, con quien se casó en secreto en agosto de 2024 y se separó apenas 15 días después. Ambos anularon posteriormente la unión y, según Univisión, mantuvieron una relación amistosa.