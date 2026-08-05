‘El Ekeko’: la leyenda andina llega al cine de terror

La historia explora el lado más oscuro de los deseos a través de una inquietante leyenda inspirada en la figura del Ekeko.
La película ‘El Ekeko’, dirigida por Rafael Gutiérrez Sánchez y producida por Huk Entertainment, toma la conocida figura de la abundancia para transformarla en el eje de una trama de misterio y elementos sobrenaturales.
Esta propuesta del cine peruano reinterpreta el ícono andino desde una perspectiva oscura y perturbadora que explora las consecuencias mortales de la codicia.
Según el medio RPP, la historia sigue a Gabriela, una mujer marcada por heridas del pasado que recurre al Ekeko con la esperanza de encontrar alivio y prosperidad.
Sin embargo, lo que parece una simple petición de amparo desata fuerzas oscuras que pondrán en riesgo su vida y la de sus seres queridos.
La narración construye una atmósfera cargada de tensión que entrelaza la búsqueda de prosperidad con eventos inexplicables que amenazan la tranquilidad de todo un pueblo.
En el tráiler se muestra al personaje de Santiago Maguill caminando por una iglesia mientras abraza al muñeco y le murmura que es demasiado valioso para estar entre cosas viejas.
El avance entrelaza lecturas de cartas, velorios, rituales con hojas de coca y a una mujer sacando la figura de un baúl bajo la frase: “Hay deseos que nunca debieron cumplirse”.
A medida que los personajes exigen riqueza y claman por ayuda ante situaciones desesperadas, el adelanto remata advirtiendo que todo deseo tiene un precio y que la avaricia es un pecado capital.
De acuerdo con Perú 21, la cinta marca el retorno al cine peruano del actor Santiago Maguill, recordado por sus roles en ‘No se lo digas a nadie’ y ‘Ciudad de M’.
El elenco principal se complementa con las actuaciones de:
La cinta llegará a las salas de cine el próximo 26 de noviembre de 2026, llevando la oscuridad del folclor andino a la gran pantalla a nivel nacional.