‘El Ekeko’: la leyenda andina llega al cine de terror

La historia explora el lado más oscuro de los deseos a través de una inquietante leyenda inspirada en la figura del Ekeko.

La película ‘El Ekeko’, dirigida por Rafael Gutiérrez Sánchez y producida por Huk Entertainment, toma la conocida figura de la abundancia para transformarla en el eje de una trama de misterio y elementos sobrenaturales.

Esta propuesta del cine peruano reinterpreta el ícono andino desde una perspectiva oscura y perturbadora que explora las consecuencias mortales de la codicia.

Sinopsis de ‘El Ekeko’

Según el medio RPP, la historia sigue a Gabriela, una mujer marcada por heridas del pasado que recurre al Ekeko con la esperanza de encontrar alivio y prosperidad.

Sin embargo, lo que parece una simple petición de amparo desata fuerzas oscuras que pondrán en riesgo su vida y la de sus seres queridos.

La narración construye una atmósfera cargada de tensión que entrelaza la búsqueda de prosperidad con eventos inexplicables que amenazan la tranquilidad de todo un pueblo.

‘El Ekeko’: el terror peruano se prepara para llegar a los cines en 2026.

El primer vistazo a una pesadilla andina

En el tráiler se muestra al personaje de Santiago Maguill caminando por una iglesia mientras abraza al muñeco y le murmura que es demasiado valioso para estar entre cosas viejas.

El avance entrelaza lecturas de cartas, velorios, rituales con hojas de coca y a una mujer sacando la figura de un baúl bajo la frase: “Hay deseos que nunca debieron cumplirse”.

A medida que los personajes exigen riqueza y claman por ayuda ante situaciones desesperadas, el adelanto remata advirtiendo que todo deseo tiene un precio y que la avaricia es un pecado capital.

Elenco y retorno a las pantallas

De acuerdo con Perú 21, la cinta marca el retorno al cine peruano del actor Santiago Maguill, recordado por sus roles en ‘No se lo digas a nadie’ y ‘Ciudad de M’.

El elenco principal se complementa con las actuaciones de:

Débora Merino

Carlos Casella

Mirella Villalobos

Sylvia Majo

La cinta llegará a las salas de cine el próximo 26 de noviembre de 2026, llevando la oscuridad del folclor andino a la gran pantalla a nivel nacional.

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