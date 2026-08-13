El cantante V de BTS revela cuánto escucha realmente con cada oído

V, integrante de BTS, reveló que enfrenta una importante pérdida de audición en el oído derecho.

Según explicó, el problema empeoró durante el servicio militar obligatorio que realizó entre 2023 y 2025.

El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, compartió la información durante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse, acompañado por su compañero Jungkook.

¿Cuánto escucha realmente?

“Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30”, comentó el cantante, al describir la diferencia en su capacidad auditiva.

V explicó que durante el periodo de entrenamiento militar llegó a pensar que los síntomas estaban relacionados con una “cuestión de fuerza mental”, influido por el entorno en el que se encontraba.

Actualmente, señaló que toma medicación de forma regular y acude al hospital, aunque no reveló un diagnóstico específico ni las causas de la afección.

¿Afecta su carrera en el k-pop?

La confesión ocurre mientras BTS desarrolla la gira mundial Arirang World Tour, que marca el regreso del grupo a los escenarios tras completar el servicio militar obligatorio.

Después de sus conciertos en Baltimore los días 10 y 11 de agosto, la banda tiene previsto presentarse el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

La pérdida auditiva unilateral, conocida como SSD (Single-Sided Deafness), representa un desafío importante para los músicos, ya que puede afectar la percepción de la afinación, la ubicación de los sonidos y el monitoreo durante los conciertos.

Sin embargo, la industria musical cuenta con tecnologías especializadas, como sistemas de monitoreo intraaural, que permiten a los artistas continuar con sus actividades en vivo.

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