El cantante Robbie Williams dijo estas cosas sobre el autismo

Durante años, Robbie Williams ha hablado públicamente de los pensamientos que rondan su cabeza, de su dificultad para concentrarse y de las contradicciones entre lo que muestra sobre un escenario y lo que experimenta en privado.

Pero esta semana, el cantante británico encontró una nueva pieza para entender esa historia. A los 52 años, reveló que recientemente recibió un diagnóstico de autismo.

Robbie Williams encuentra una explicación para “las cosas raras” que hace

La confesión ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres por el lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium.

“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, contó el artista.

Williams recibió la noticia con humor y aseguró que ahora puede entender mejor algunos de sus comportamientos. “Para todas las cosas raras que hago, simplemente digo: ‘Lo siento, soy autista’”, comentó.

Su creatividad se convirtió en una forma de controlar su mente

El diagnóstico se suma al TDAH y a los pensamientos intrusivos de los que el músico ya había hablado.

Williams explicó que concentrarse intensamente en crear imágenes y proyectos le permite mantener su mente ocupada y alejarse de pensamientos que pueden provocarle miedo.

Incluso relató que durante un vuelo llegó a imaginar que sus pensamientos podían provocar que un avión se estrellara. Para él, la creatividad funciona como una manera de dirigir esa intensa actividad mental hacia algo productivo.

Del “Tourette interior” a una nueva explicación

En 2025, durante el podcast I’m ADHD! No You’re Not, Williams había descrito sus pensamientos intrusivos como un “Tourette interior” y aseguró que llevaba años perfeccionando lo que llamó su capacidad para “enmascarar” lo que realmente sentía.

Ahora, el cantante suma una nueva explicación a esa experiencia mientras continúa con su carrera musical y su gira Britpop, que llegará a América Latina entre septiembre y octubre de 2026.

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