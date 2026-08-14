‘El barrendero’ y otras 34 películas de Cantinflas se suman al catálogo de Netflix

Netflix anunció el 13 de agosto de 2026 que incorporará una colección de 35 películas clásicas de Mario Moreno “Cantinflas” a su catálogo.

La propuesta forma parte de su programación especial para conmemorar el Día del Cine Mexicano, que se celebra cada 15 de agosto.

¿Desde cuánto se podrán ver?

Aunque el anuncio coincide con la fecha conmemorativa, las cintas no llegarán el 15 de agosto: estarán disponibles a partir del 1 de septiembre de 2026 y permanecerán en la plataforma hasta marzo de 2027.

Entre los títulos confirmados están ‘El bolero de Raquel’, ‘Romeo y Julieta’, ‘El gendarme desconocido’, ‘Pepe’, ‘Ni sangre ni arena’ y otros.

Una apuesta por el talento local

El lanzamiento también coincide con el 15° aniversario de Netflix en México, por lo que la plataforma habilitó una sección especial llamada “Que México se vea”, dedicada a producciones y contenidos del país.

“Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México.

Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”, afirmó Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix.

Algunos títulos incluidos

‘El bolero de Raquel’

‘Romeo y Julieta’

‘El gendarme desconocido’

‘Pepe’

‘Ni sangre ni arena’

‘El analfabeto’

‘El padrecito’

‘El bombero atómico’

‘El siete machos’

‘Su excelencia’

‘El barrendero’

Quién fue Cantinflas

Mario Moreno Reyes (1911-1993) es una de las grandes figuras del cine de oro mexicano. Su estilo de hablar, lleno de rodeos y giros absurdos, dio origen al verbo “cantinflear”.

Filmó cerca de medio centenar de películas y alcanzó fama internacional con “La vuelta al mundo en 80 días” (1956), por la que ganó un Globo de Oro.

Netflix también prepara un proyecto original ambientado en México titulado “35 días”, sobre un periodista en recuperación de una adicción al alcohol.

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