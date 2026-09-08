El actor Terry Crews sorprende al dibujar un retrato de Sofía Vergara

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Terry Crews volvió a demostrar que su talento va más allá de la actuación tras compartir en redes sociales un video realizando un retrato a lápiz de la actriz colombiana Sofía Vergara.

La publicación llamó rápidamente la atención de los usuarios por la precisión de sus trazos y la fidelidad al reproducir los rasgos de la artista.

El clip cierra con la pregunta “¿Quién es la siguiente?”, con la que Terry Crews invita a sus seguidores a sugerir su próximo dibujo. Anteriormente también dibujo a la modelo Heidi Klum.

El pasado artístico ligado al dibujo técnico de Terry Crews

Terry Crews retrata a Sofía Vergara y sorprende con su habilidad artística.

Aunque para muchos seguidores esta faceta resulta novedosa, el dibujo forma parte de la formación de Crews desde antes de su llegada a Hollywood.

De acuerdo con Business Insider, el actor estudió arte y trabajó como dibujante de tribunales en Flint, Michigan.

Durante su etapa como jugador en la NFL, también realizaba retratos de sus compañeros de equipo para obtener ingresos adicionales.

La conexión de Terry Crews y Sofía Vergara en ‘America’s Got Talent’

Terry Crews deja ver su faceta artística al dibujar a Sofía Vergara.

Cuenta de Instagram de Terry Crews.

La interacción entre ambas figuras refleja la relación de trabajo que mantienen en la televisión estadounidense.

Actualmente, Crews y Vergara coinciden en el programa ‘America’s Got Talent’, producción donde él se desempeña como presentador principal y ella integra el panel de jueces.

Esta muestra de habilidad vuelve a poner en evidencia el lado artístico de Crews, quien combina su carrera mediática con las artes visuales.

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