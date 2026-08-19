El actor Johnny Depp negocia su regreso a ‘Piratas del Caribe 6’ como Jack Sparrow por una millonada

El retorno del actor al papel de Jack Sparrow involucra una cifra millonaria y negociaciones confirmadas por Disney.

El eventual retorno de Johnny Depp a ‘Piratas del Caribe 6’ no solo sacude a la industria del cine, sino que representa un negocio millonario.

De concretarse las conversaciones, el actor cobraría unos 22,5 millones de dólares por volver a encarnar al capitán Jack Sparrow en la sexta entrega.

El acuerdo millonario para el regreso de Johnny Depp

De acuerdo con Deadline, las especulaciones tomaron fuerza luego de que el productor Jerry Bruckheimer confirmara que existen negociaciones en marcha.

“Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y esperamos poder sacar esto adelante”.

La cifra de 22,5 millones de dólares no es nueva: fue revelada por su agente durante el juicio de 2022 como el monto pactado antes de que Disney congelara la relación.

Su regreso se daría en una franquicia que ha acumulado más de 4.500 millones de dólares en taquilla global desde 2003.

Johnny Depp regresa como Jack Sparrow en la sexta película de ‘Piratas del Caribe’.

El nuevo enfoque narrativo en ‘Piratas del Caribe 6’

Según el medio Excelsior, en esta etapa de desarrollo, el personaje no tendría el protagonismo absoluto, el proyecto contempla a Margot Robbie como la nueva figura principal, dejando a Jack Sparrow en un rol secundario.

Este acercamiento destaca considerando que, en 2022, el actor afirmó que no volvería con Disney ni por 300 millones de dólares y un millón de alpacas.

Tras participar en ‘Jeanne du Barry’, el intérprete prepara sus próximos proyectos, entre los que figuran ‘Ebenezer: A Christmas Carol’ y el thriller de acción ‘Day Drinker’, previsto para estrenarse el 26 de marzo de 2027.

Entre acuerdos millonarios y grandes superproducciones en camino, la vuelta de Johnny Depp como Jack Sparrow se perfila como un acontecimiento altamente esperado por los fanáticos.