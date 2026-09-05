Otro actor se suma a las estrellas de Disney que hablan de las secuelas de crecer en Hollywood

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

Dylan Sprouse reavivó la conversación sobre las consecuencias de la fama temprana tras reflexionar sobre su experiencia en la industria del entretenimiento.

Durante su participación en el podcast Wildmen, el actor de ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’ calificó de “trabajo infantil” su etapa como intérprete juvenil.

También comparó las jornadas en los foros de grabación con rutinas de oficina e incluso con condiciones laborales históricas, específicamente con el trabajo en “minas de carbón”, y señaló la carga emocional que implica crecer bajo el escrutinio mediático.

Las secuelas de crecer frente a las cámaras

Dylan Sprouse se une a las estrellas de Disney que cuestionan el impacto de la fama infantil.

El actor de 34 años explicó que la dinámica de grabación constante le generó secuelas mentales que persisten en su adultez, destacando un vacío emocional al finalizar cada proyecto.

Según detalló, su autoestima quedó estrechamente vinculada a su capacidad para mantenerse activo en los escenarios.

Durante la emisión, Sprouse coincidió con el actor Mark Indelicato , enfatizando la necesidad de que quienes vivieron esta realidad se mantengan unidos para apoyarse mutuamente.

Si quieres saber quiénes también vivieron el lado más duro de la fama puedes ver Hollywood no solo le falló a la actriz Hayden Panettiere sino también a estos 10 famosos.

La vida personal de Dylan Sprouse

De acuerdo con Entertainment Weekly, Dylan Sprouse está casado desde 2023 con la modelo Barbara Palvin.

La pareja ha mantenido su relación alejada de buena parte de la exposición mediática, mientras ambos continúan con sus respectivos proyectos profesionales.

Sprouse también ha hablado sobre su perspectiva frente a la actuación infantil desde su experiencia personal.

Otra actriz que habló del tema de la fama cuando ya era adulta fue Raquel Lee, pero ella hizo acusaciones más fuertes mira lo que pasó con ella aquí: Otra exactriz infantil de Disney denuncia abusos y demanda al estudio que la contrató.

El actor ha señalado que no impediría que un futuro hijo incursionara en la actuación si esa fuera su decisión, aunque su propia trayectoria le ha permitido conocer de cerca las exigencias de crecer frente a las cámaras.

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