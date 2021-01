Efraín Ruales siempre estuvo cerca de la actuación, la música y las cámaras

Efraín Alberto Ruales Ríos nació el 31 de agosto de 1984. Incursionó en el mundo de la actuación, del modelaje y del canto. Se dio a conocer en producciones como 'Solteros Sin Compromiso' y 'La Panadería'.

Trabajó en el programa de variedades 'En Contacto', de Ecuavisa. Con su sentido del humor y carisma se ganó el cariño de miles de ecuatorianos, los mismos que lamentan su muerte ocurrida el 27 de enero del 2021.



Los mensajes de condolencias siguen llegando a su cuenta de Instagram, donde interactuaba con mucha frecuencia con sus seguidores. Allí compartía videos, en los que actuaba junto a su novia Alejandra Jaramillo.



En el mundo de la música, fue bajista de la banda musical Equilivre. En el 2018 participó en la gira para celebrar los 10 años de trayectoria musical de la agrupación.



Estudió en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, donde fue también parte de la selección Sub 12 de fútbol junto al futbolista Cristian Noboa. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad del Pacífico.

De acuerdo con una entrevista, concedida a la revista Vistazo y publicada el 17 de diciembre 2020, de 'Toñito' Rúales, fallecido el año pasado por una rotura de aneurisma, Efraín heredó la disciplina y la constancia en el trabajo, y de su madre, el histrionismo y la facilidad de palabras.



De esa mezcla, Efraín Alberto construyó una personalidad curiosa, decidida, apasionada y creativa, destaca la revista en su página web. “Todo lo que hago intento que sea extraordinario, no soy nada conformista. No me encasillo en nada, soy un creativo que puede tener distintas profesiones. Me gusta actuar, producir, dirigir en televisión y actuar en el mundo digital. Me interesa la administración de negocios, la economía, el emprendimiento. En esos momentos estoy compartiendo mi experiencia en cuanto a expansión de negocios a través de un mapa, facilitando herramientas secuenciales para crear, encaminar o solucionar problemas de negocios”, mencionó en esa entrevista.



El actor, modelo, cantante y presentador de televisión falleció este miércoles 21 de enero en la ciudad de Guayaquil. Su cuerpo fue hallado al interior de su vehículo, con impactos de bala.