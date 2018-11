La editorial española de poesía Visor abre una filial en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

‘La canción sin retorno’, una antología de la poeta ecuatoriana Ileana Espinel Cedeño (Guayaquil, 1933 -2001) llega a España de la mano de la editorial Visor, el sello de poesía con mayor alcance en español. Se trata de la tercera antología de poetas ecuatorianos del siglo XX publicados este año en España, tras los libros de David Ledesma Vásquez (Guayaquil, 1934 - 1961) y Hugo Mayo (Manta, 1895-1988), editados por Pre-Textos.

La idea es ir saldando deudas con la obra de grandes poetas costeños que no han tenido la resonancia internacional que merecían, según el poeta y editor guayaquileño Augusto Rodríguez, quien realizó la selección de poemas y participó en la edición de los tres libros.



El director de la editorial independiente El Quirófano dirige ahora también Visor Libros Ecuador, una filial del sello español en el país, con el que presentó recientemente sendos poemarios del uruguayo Rafael Courtoisie y del español Benjamín Prado, quienes visitaron Guayaquil.



“Es una maravillosa puerta para que las grandes voces de la poesía ecuatoriana salgan a España, que sus libros se distribuyan a toda Hispanoamérica, y para que los poetas internacionales que no llegan con mucha facilidad al país puedan ser publicados en Ecuador”, explicó Rodríguez. El sello busca impulsar la lectura de este género literario en el país.



El plan incluye publicar el próximo año en Ecuador poemarios del cantautor español Joaquín Sabina, del poeta chileno Gonzalo Rojas y de los estadounidense Charles Bukowski y Raymond Carver.



Jesús García Sánchez, conocido como ‘Chus Visor’, director-fundador de la editorial y quien en 50 años ha editado un catalogo de más de 1 000 libros de poesía, ratificó en el Puerto Principal que la antología de Espinel llegará no solo a España sino a librerías de países como Argentina, México, Colombia y Chile. “He editado como a 250 poetas hispanoamericanos, pero de Ecuador me di cuenta que solo había publicado a seis”, reconoció.

‘Chus Visor’, que cuenta con autores como Mario Benedetti, Juan Gelman y José Emilio Pacheco, descree de aquello de que la poesía es el género más difícil de comercializar. “Cuando la poesía es buena, se vende. Y la prueba la tienes en que he editado 1 050 libros, por lo menos un tercio de ellos reeditados y muchos reeditados cuatro y cinco veces”. Él había leído a Espinel en una antología de poesía ecuatoriana que editó junto a Edwin Madrid, pero dice que la descubrió como una gran poeta gracias a la insistencia de Rodríguez.



“El canon literario ecuatoriano esconde un país secreto”, indicó Rodríguez, que destaca la poesía de Espinel como un viaje sin retorno al dolor y a la angustia que produce la cercanía de la muerte. “En su última etapa andaba en silla de ruedas, padecía de una serie de enfermedades, entonces tiene poemas para las escaras, para las muchas pastillas que tomaba o para el mismo valium”.

La poeta guayaquileña Siomara España, quien presentó también su poemario ‘Celebración de la memoria’ con la editorial española Huerga y Fierro, escribió el prólogo de ‘La canción sin retorno’. “La figura de Ileana Espinel vino a romper los cánones del realismo social”, describió. “Es una voz torrencial desde su línea sardónica y satírica, que se burla de su propia figura de intelectual, con una poética también de la enfermedad, aunque sin congoja ni lamentaciones”.