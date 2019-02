Poeta ecuatoriano gana premio literario Casa de las Américas

LEA TAMBIÉN

El premio literario Casa de las Américas galardonó en su 60 edición a escritores de Cuba, Argentina y Ecuador, que compitieron en rubros de novela, poesía, ensayo histórico-social y literatura para niños y jóvenes.

El género novela fue ganado por 'La ruta', del argentino Eduardo F. Varela, según informó el jueves 31 de enero un comunicado de la institución literaria cubana enviado a la AFP.



El ecuatoriano Juan José Rodinás obtuvo el lauro de poesía por 'Yaraví para cantar bajo los cielos del norte' (biografía no autorizada de un Banksy sudamericano).



Por su parte, en ensayo histórico-social el premio fue para el cubano Reinaldo Funes por 'Nuestro viaje a la luna. La idea de la transformación de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría'.



Otro cubano, Alexis Díaz Pimienta, se alzó con el premio de literatura para niños y jóvenes por el texto 'Piel de Noche'.



Otros premiados fueron Deborah Dornelias por 'Por cima do mar' (novela) en la categoría de literatura brasileña y la norteamericana María Josefina Saldaña-Portillo por 'Indian Given: Racial Geographies across México and the United States' en la categoría de Estudios sobre Latinos en los EEUU.



También se entregaron premios con carácter honorífico al chileno José María Memet por 'Meli Witran Mapu. Tierra de los cuatro lugares' (poesía), el puertorriqueño Ángel G. Quintero-Rivera por '¡Saoco salsero! o el swing del Sonero Mayor. Sociología urbana de la memoria del ritmo' (ensayo) y el colombiano Juan Cárdenas por 'El diablo de las provincias' (narrativa).