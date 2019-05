Ecuador se une a Fridays For Future, una iniciativa contra el cambio climático 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mientras la contaminación del aire alcanza niveles récord y la extinción de las especies se acelera, las nuevas generaciones piden más acciones para detener o revertir esta realidad.

“No actuaron a tiempo”, es el mensaje que ha utilizado Greta Thunberg durante todo este año, desde que comenzó su activismo en favor del ambiente y con el cual promueve los plantones por el Planeta.



Para esta inglesa de 16 años, las generaciones pasadas y actuales no le han dado la importancia necesaria a la lucha por la conservación de la Tierra y ahora son los jóvenes los que deben exigir medidas más fuertes y urgentes.



Así surgió Fridays For Future (Viernes por el futuro), una iniciativa que ha juntado a millones de jóvenes en más de 130 países y que este viernes tiene su próxima edición en Ecuador y en el mundo. La idea es que se organice una huelga pacífica por el clima, para exigir mayores acciones contra el cambio climático.



El movimiento, que se originó en agosto de 2018, empezó como una acción simbólica de Thunberger, quien se sentó sola frente el parlamento de Estocolmo, en Suecia. Su intención era pedir a las autoridades que cumplan con los compromisos del Acuerdo de París, para evitar que la temperatura del mundo continúe en aumento.



Desde ese día, esta activista que fue nominada para los premios Nobel de la Paz decidió repetir su acción todos los viernes. Estos plantones cada vez iban sumando adeptos y ahora, casi un año después, se prevé tener 1 643 plantones en todo el mundo.



Andrea Lema, fundadora de PlastiCo. y una de las promotoras de la iniciativa en Ecuador, explica que este movimiento se empezó a formar en el país desde marzo de este año. Las iniciativas a escala mundial fueron tan fuertes, dice Lema, que motivaron a los jóvenes ambientalistas del Ecuador a unirse. Esto abrió un espacio para que niños y adolescentes puedan expresar sus preocupaciones sobre el cambio climático y sus consecuencias.



El movimiento en el país se empezó a organizar a propósito de la marcha mundial por el clima, que se llevó a cabo el 15 de marzo de este año frente al Ministerio del Ambiente en Quito. En esa ocasión, cientos de jóvenes y activistas llegaron hasta este punto para pedir a las autoridades que realicen más esfuerzos por evitar que la temperatura del planeta siga aumentando.



En esta ocasión, los plantones nacionales se van a llevar a cabo en Quito, Tena y Bahía de Caráquez. En la capital también se van a realizar actividades previas. Además, los voluntarios de PlastiCo. Project se reunirán antes del plantón para hacer carteles. La idea, dice Lema, es expresar mensajes que reflejen la preocupación que tienen las nuevas generaciones por su futuro.

El plantón del viernes en Quito se va a realizar en la Plaza Grande desde las 10:00 hasta las 13:00. Para conocer las actividades en otras ciudades del país y del planeta se puede ingresar al sitio oficial de Fridays For Future o consultar en la página de Facebook de PlastiCo.