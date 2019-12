Cómo y dónde ver el último eclipse solar del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se acaba el 2019 y con él el calendario astronómico. El pasado 14 de diciembre brilló en el cielo la última luna llena del año y este 26 de diciembre tendrá lugar el último eclipse solar. El evento astronómico podrá ser observado en distintas regiones del mundo.

Un eclipse solar es un evento que ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. Los habitantes de la Tierra lo perciben como un obscurecimiento total o parcial del Sol.



El eclipse de este 26 de diciembre del 2019 también será anular, lo que quiere decir que el disco lunar no bloqueará al astro por completo, por lo que "el borde del Sol sobresale en todos los lados de la Luna, creando así un brillante 'anillo de fuego'", explica la NASA.



El evento, sin embargo, no será visible desde toda la Tierra y, en esta ocasión, Ecuador se lo perderá. Quienes se encuentren en algunas regiones de países como Qatar, India, Singapur o Malasia podrán apreciarlo de manera total. Los habitantes del extremo oriental de África, Asia y la mitad septentrional de Ocenaía, verán un eclipse parcial.



El eclipse durará aproximadamente cinco horas y media, sin embargo, como la posición de la Tierra influye en la visibilidad del fenómeno, no tendrá la misma duración en todas las regiones.

Doha (Qatar), Coimbatore (India) y Padangsidempuan (Indonesia) serán ciudades privilegiadas para observar el evento. El punto máximo del eclipse tendrá lugar en las islas de Meranti en Sumatra.