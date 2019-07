El mundo será testigo de un eclipse lunar parcial el 16 de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

Tras la llegada del eclipse solar total que captó la atención del mundo el pasado 2 de julio del 2019 un nuevo evento astronómico se aproxima. Se trata del eclipse lunar parcial que, según el calendario de la NASA, ocurrirá el próximo martes 16 de julio del 2019. La agencia espacial estadounidense señaló que el eclipse durará cerca de tres horas.

Este fenómeno se genera cuando la Tierra se interpone en el camino de la luz del Sol que golpea la Luna, explica Ericson López, director del Observatorio Astronómico de Quito. Esto quiere decir que durante la noche, la Luna llena se desvanecerá a medida que la sombra de la Tierra la cubrirá. En esta ocasión; sin embargo, la alineación del Sol, la Tierra y la Luna llena estará algo torcida, por lo que en lugar de ser un eclipse lunar total, será parcial.



El eclipse lunar tendrá mayor visibilidad en África y Europa. En Sudamérica, en cambio, será poco percibido por naciones como Chile y Argentina. Ecuador no será testigo del eclipse. En los países del cono sur el evento astronómico se podrá apreciar cerca de su etapa final. López señala que esto se debe a que la sombra del eclipse no cubre la totalidad de la Tierra, solo una región.



Aunque la ciudadanía nacional no podrá observa el eclipse, López asegura que sí podrá hacerlo el próximo miércoles 26 de mayo del 2021. Ese día, se producirá un eclipse lunar total que será visto en totalidad en Argentina, Chile y Uruguay. Ecuador podrá visualizarlo parcialmente.



López afirma que no habrá otro eclipse en el calendario astronómico. Pero el mundo ya puede alistarse para la llegada de las clásicas lluvias de meteoritos: Perseidas, Leónidas y Gemínidas. La primera, conocida como ‘lágrimas de San Lorenzo’ se produce cada año entre el 11 y el 13 de agosto. La segunda, en cambio, llegará entre el 15 y 21 de noviembre. La tercera -la más esperada de cada año- será vista en diciembre.

Las Gemínidas, una de las lluvias de meteoros con niveles de intensidad más altos, surgió por el 3 200 Faetón, un asteroide que se descubrió en 1983 por el satélite IRAS. El cuerpo rocoso, que tiene un periodo de traslación de 1,4 años alrededor del sol, recibió su nombre porque se registra cuando la constelación de Géminis se alinea.